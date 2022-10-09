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В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией - РИА Новости, 09.10.2022
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В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией
В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией - РИА Новости, 09.10.2022
В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией
Главы МИД Египта Самех Шукри и Греции Никос Дендиас назвали незаконными подписанные между правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:34
2022-10-09T20:34
в мире
самех шукри
никос дендиас
мевлют чавушоглу
триполи
турция
ливия
оон
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Главы МИД Египта Самех Шукри и Греции Никос Дендиас назвали незаконными подписанные между правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.В минувший понедельник находившийся с визитом в Триполи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел ПНЕ Наджля Манкуш подписали меморандумы о сотрудничестве двух стран в нефтегазовом секторе, предполагающие в том числе проведение совместной геологоразведки.Вслед за подписанием соглашения появился текст заявления председателя базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Акилы Салеха, в котором он назвал "незаконным любое соглашение, подписанное кабмином Дбейбы, в связи с истечением срока его полномочий 24 декабря" 2021 года."Мы подтвердили необходимость вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии, а также подчеркнули, что правительство в Триполи, чьи полномочия истекли, не имеет права заключать соглашения или меморандумы о взаимопонимании", - заявил Шукри на совместной со своим греческим коллегой пресс-конференции в Каире.Дендиас также отметил, что соглашение "противоречит принципам ООН"."Ливийское правительство национального единства давно прекратило свое существование и не представляет ливийский народ и не может подписывать или продлевать соглашения, касающиеся будущего страны", - заявил министр.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Однако действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.Президент Турции Тайип Эрдоган и бывший глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролировавший лишь часть территории Ливии, в конце ноября 2019 года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве.
https://ria.ru/20220907/neft-1815154247.html
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в мире, самех шукри, никос дендиас, мевлют чавушоглу, триполи, турция, ливия, оон, цены на нефть
В мире, Самех Шукри, Никос Дендиас, Мевлют Чавушоглу, Триполи, Турция, Ливия, ООН, Цены на нефть
20:34 09.10.2022
 
В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией

Главы МИД Египта и Греции назвали незаконными соглашения между ПНЕ Ливии и Турцией

© Pixabay / 8momentsКаир, Египет
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Pixabay / 8moments
Каир, Египет . Архивное фото
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Главы МИД Египта Самех Шукри и Греции Никос Дендиас назвали незаконными подписанные между правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.
В минувший понедельник находившийся с визитом в Триполи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел ПНЕ Наджля Манкуш подписали меморандумы о сотрудничестве двух стран в нефтегазовом секторе, предполагающие в том числе проведение совместной геологоразведки.
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Вслед за подписанием соглашения появился текст заявления председателя базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Акилы Салеха, в котором он назвал "незаконным любое соглашение, подписанное кабмином Дбейбы, в связи с истечением срока его полномочий 24 декабря" 2021 года.
"Мы подтвердили необходимость вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии, а также подчеркнули, что правительство в Триполи, чьи полномочия истекли, не имеет права заключать соглашения или меморандумы о взаимопонимании", - заявил Шукри на совместной со своим греческим коллегой пресс-конференции в Каире.
Дендиас также отметил, что соглашение "противоречит принципам ООН".
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"Ливийское правительство национального единства давно прекратило свое существование и не представляет ливийский народ и не может подписывать или продлевать соглашения, касающиеся будущего страны", - заявил министр.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Однако действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
Президент Турции Тайип Эрдоган и бывший глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролировавший лишь часть территории Ливии, в конце ноября 2019 года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве.
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В миреСамех ШукриНикос ДендиасМевлют ЧавушоглуТриполиТурцияЛивияООНЦены на нефть
 
 
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