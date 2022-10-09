https://ria.ru/20221009/soglasheniya-1822654534.html

В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией

В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией - РИА Новости, 09.10.2022

В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией

Главы МИД Египта Самех Шукри и Греции Никос Дендиас назвали незаконными подписанные между правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:34

2022-10-09T20:34

2022-10-09T20:34

в мире

самех шукри

никос дендиас

мевлют чавушоглу

триполи

турция

ливия

оон

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Главы МИД Египта Самех Шукри и Греции Никос Дендиас назвали незаконными подписанные между правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.В минувший понедельник находившийся с визитом в Триполи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел ПНЕ Наджля Манкуш подписали меморандумы о сотрудничестве двух стран в нефтегазовом секторе, предполагающие в том числе проведение совместной геологоразведки.Вслед за подписанием соглашения появился текст заявления председателя базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Акилы Салеха, в котором он назвал "незаконным любое соглашение, подписанное кабмином Дбейбы, в связи с истечением срока его полномочий 24 декабря" 2021 года."Мы подтвердили необходимость вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии, а также подчеркнули, что правительство в Триполи, чьи полномочия истекли, не имеет права заключать соглашения или меморандумы о взаимопонимании", - заявил Шукри на совместной со своим греческим коллегой пресс-конференции в Каире.Дендиас также отметил, что соглашение "противоречит принципам ООН"."Ливийское правительство национального единства давно прекратило свое существование и не представляет ливийский народ и не может подписывать или продлевать соглашения, касающиеся будущего страны", - заявил министр.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Однако действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.Президент Турции Тайип Эрдоган и бывший глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролировавший лишь часть территории Ливии, в конце ноября 2019 года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве.

https://ria.ru/20220907/neft-1815154247.html

https://ria.ru/20220920/liviya-1818101340.html

https://ria.ru/20220902/liviya-1813872220.html

триполи

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в мире, самех шукри, никос дендиас, мевлют чавушоглу, триполи, турция, ливия, оон, цены на нефть