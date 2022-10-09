https://ria.ru/20221009/selkhozpromyshlennost-1822198233.html

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ - РИА Новости, 09.10.2022

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:46

2022-10-09T00:46

2022-10-09T00:46

россия

справки

экономика

ссср

виктория абрамченко

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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от 31 мая 1999 года. В 2022 году дата приходится на 9 октября. Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года. Он назывался "Всесоюзным днем работников сельского хозяйства" и также отмечался во второе воскресенье октября. "День работников пищевой промышленности", установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1966 года, праздновался в третье воскресенье октября. В 1986 году эти два праздника были объединены в единый – "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса", который стал отмечаться в третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с "Днем мелиоратора" в единый праздник с названием "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", который отмечали также в третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования перенесли на второе воскресенье октября, и в названии заменили слово "работников" на "работника". Россия располагает значительной долей сельскохозяйственных угодий планеты – 4,5%. В стране, как и во всем мире, аграрное производство является крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой народнохозяйственного комплекса. Его состояние и экономическая эффективность функционирования оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния народа. Агропромышленный комплекс (АПК) в значительной мере определяет состояние всей экономики страны, поскольку он тесно взаимодействует с другими отраслями народного хозяйства. Проводимые в стране, с начала 1990-х годов, без предварительной научной проработки аграрные преобразования, сводимые, в основном, к нерегулируемой либерализации рынка, повлекли за собой развал материально-технической базы АПК и системных технологий ведения производства, их примитивизацию, поставили под угрозу существование основного, невозобновляемого средства производства – земли, без чего функционирование этой отрасли вообще невозможно. Производство продукции агропромышленного комплекса сократилось почти вдвое, а в структурообразующей отрасли – сельском хозяйстве – на 40%, что ограничило возможности страны обеспечить население продовольствием собственного производства. С 1999 года начался экономический рост в сельском хозяйстве, который продолжался до 2006 года. За это время объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 34,4%. Но с 2002 года наметилась тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов развития экономики в целом. Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села. Для преодоления кризисных явлений и вывода агропромышленного комплекса на устойчивое развитие в 2006 году был принят Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". Во исполнение этого закона была принята в 2007 году "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования аграрных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2008-2012 годы, в 2012 году – госпрограмма на 2013-2020 годы, а в 2019 году – госпрограмма на 2013-2025 годы.Государственные меры, направленные на стимулирование сельского хозяйства, доказали свою эффективность. Отрасль стала демонстрировать рост, активно начали развиваться различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства. Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия не только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки. Страна стала ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Такая же позитивная тенденция и в животноводстве, где год за годом увеличиваются объемы производства мясных, молочных продуктов. Перспективы быстрого роста демонстрируют виноградарство, садоводство, производство органической продукции. Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, активно внедряет передовые технологии. По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, несмотря на то, что на протяжении 2020 и 2021 года мировая экономика испытывала большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции, несмотря на неблагоприятные погодные условия, российский агропромышленный комплекс продолжал оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в 2021 году составил 99,1% к уровню 2020 года, к уровню 2017 года – 104,6% (в 2020 году –105,5% к уровню 2017 года). Снижение в 2021 году связано в основном с уменьшением объемов производства растениеводческой продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также с замедлением темпов роста продукции животноводства, обусловленными неблагоприятной эпизоотической ситуацией в начале 2021 года.Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 98,6% к уровню 2020 года, к уровню 2017 года – 104,2%. Валовый сбор зерна составил 121,4 миллиона тонн, что на 9% ниже уровня 2020 года. Из них 75,9 миллиона тонн пшеницы в чистом весе, что на 11,6% ниже, чем производство 2020 года. Валовой сбор основных масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) впервые составил 23,1 миллиона тонн, что на 14,3% больше производства в 2020 году (20,2 миллиона тонн). Также собран рекордный валовой сбор рапса – 2,8 миллиона тонн в чистом весе, что на 8,5% больше, чем в 2020 году (2,6 миллиона тонн), подсолнечника – 15,5 миллиона тонн в весе после доработки (в 2020 году – 13,3 миллиона тонн). Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств составил 3,9 миллиона тонн, что на 7% выше, чем в 2021 году.Индекс производства продукции животноводства в 2021 году составил 99,8% к 2020 году, к уровню 2017 года –104,8%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 15,68 миллиона тонн, что на 0,3% больше уровня 2020 года. Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2021 году увеличилось на 0,2% (+63,1 тысячи тонн) к уровню 2020 года и составило 32 288,6 тысячи тонн. Полученный урожай позволил обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии (по зерну – 150,7%, по сахару – 100,0%, по растительному маслу – 176,6%, по мясу и мясопродуктам – 100,2%, по рыбе и рыбопродуктам – 153,2%), увеличить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны. Развитие аграрного производства вдохнуло новую жизнь и в сельские территории: доходы от продажи сельхозпродукции возвращаются на село и стимулируют развитие сельских поселений. По всей стране для сельских жителей строятся новые школы и детские сады, медицинские пункты и дома культуры, обновляется жилой фонд, инженерная и транспортная инфраструктура, создаются рабочие места. В результате преображается российское село, которое становится все более комфортным и привлекательным местом для жизни. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, справки, экономика, ссср, виктория абрамченко