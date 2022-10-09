https://ria.ru/20221009/remont-1822566418.html

В Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов

В Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов - РИА Новости, 09.10.2022

В Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов в этом году, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:06

2022-10-09T09:06

2022-10-09T09:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году прошли работы в более чем 14 тысяч подъездах. Больше всего подъездов отремонтировали в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов."В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. В некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтируем оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняем таблички этажности и осветительные приборы", - рассказал заммэра.Бирюков отметил, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20221007/vyzovy-1822318328.html

https://ria.ru/20221006/rosreestr-1821897623.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков