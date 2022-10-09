https://ria.ru/20221009/remont-1822566418.html
В Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов
В Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов - РИА Новости, 09.10.2022
В Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов в этом году, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:06
2022-10-09T09:06
2022-10-09T09:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году прошли работы в более чем 14 тысяч подъездах. Больше всего подъездов отремонтировали в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов."В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. В некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтируем оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняем таблички этажности и осветительные приборы", - рассказал заммэра.Бирюков отметил, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20221007/vyzovy-1822318328.html
https://ria.ru/20221006/rosreestr-1821897623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
В Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов
Заммэра Бирюков: в Москве в этом году отремонтировали более 14 тысяч подъездов домов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году прошли работы в более чем 14 тысяч подъездах. Больше всего подъездов отремонтировали в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов.
"В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. В некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтируем оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняем таблички этажности и осветительные приборы", - рассказал заммэра.
Бирюков отметил, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.