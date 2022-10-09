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Шольц и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 09.10.2022
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Шольц и Байден провели телефонный разговор
Шольц и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 09.10.2022
Шольц и Байден провели телефонный разговор
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили подготовку к G7 и G20, а также последствия конфликта на... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:04
2022-10-09T21:05
в мире
олаф шольц
джо байден
россия
g7
большая двадцатка
сша
владимир путин
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили подготовку к G7 и G20, а также последствия конфликта на Украине и диверсию на "Северных потоках", сообщил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Сегодня днем канцлер Олаф Шольц говорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Беседа, длившаяся чуть менее часа, была посвящена подготовке к предстоящим встречам в формате G7 и G20, на которых также будут обсуждаться вопросы российского вторжения на Украину и того, как бороться с его последствиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что канцлер Германии и президент США в беседе заявили, что не примут присоединение к России освобожденных территорий. Шольц и Байден также осудили "эскалацию конфликта", раскритиковали "угрожающие жесты Москвы в отношении ядерного оружия", назвав их "безответственными" и имеющими чрезвычайно серьезные последствия для России. Они заявили о "растущей международной изоляции" России. Помимо этого, США и Германия вновь указали, что будут продолжать поддерживать Украину, а также сохранят санкционное давление на Россию.Кроме того, канцлер Германии и президент США осудили диверсию на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявив, что целенаправленные нарушения критической инфраструктуры "неприемлемы" и приведут к ответным мерам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221007/germaniya-1822244245.html
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в мире, олаф шольц, джо байден, россия, g7, большая двадцатка, сша, владимир путин, нато, северный поток — 2, северный поток, германия
В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Россия, G7, Большая двадцатка, США, Владимир Путин, НАТО, Северный поток — 2, Северный поток, Германия
21:04 09.10.2022 (обновлено: 21:05 09.10.2022)
 
Шольц и Байден провели телефонный разговор

Шольц и Байден обсудили подготовку к G7 и G20, Украину и теракты на "Северных потоках"

© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили подготовку к G7 и G20, а также последствия конфликта на Украине и диверсию на "Северных потоках", сообщил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
"Сегодня днем канцлер Олаф Шольц говорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Беседа, длившаяся чуть менее часа, была посвящена подготовке к предстоящим встречам в формате G7 и G20, на которых также будут обсуждаться вопросы российского вторжения на Украину и того, как бороться с его последствиями", - говорится в сообщении.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:59
В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США
Отмечается, что канцлер Германии и президент США в беседе заявили, что не примут присоединение к России освобожденных территорий. Шольц и Байден также осудили "эскалацию конфликта", раскритиковали "угрожающие жесты Москвы в отношении ядерного оружия", назвав их "безответственными" и имеющими чрезвычайно серьезные последствия для России. Они заявили о "растущей международной изоляции" России. Помимо этого, США и Германия вновь указали, что будут продолжать поддерживать Украину, а также сохранят санкционное давление на Россию.
Кроме того, канцлер Германии и президент США осудили диверсию на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявив, что целенаправленные нарушения критической инфраструктуры "неприемлемы" и приведут к ответным мерам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 18:41
"Что с солидарностью?" Шольца ждут неудобные вопросы от союзников
 
В миреОлаф ШольцДжо БайденРоссияG7Большая двадцаткаСШАВладимир ПутинНАТОСеверный поток — 2Северный потокГермания
 
 
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