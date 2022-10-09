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Городские службы приступили к реконструкции пруда на Воробьевых горах
Городские службы приступили к реконструкции пруда на Воробьевых горах - РИА Новости, 12.10.2022
Городские службы приступили к реконструкции пруда на Воробьевых горах
Городские службы приступили к реконструкции пруда у Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-09T11:51
2022-10-09T11:51
2022-10-12T15:39
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к реконструкции пруда у Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к реконструкции пруда у Дворца пионеров на Воробьевых горах. Работы проходят на улице Косыгина в Гагаринском районе ЮЗАО", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что городские службы очистят от иловых отложений акваторию водоема общей площадью 2,72 гектар, приведут в порядок береговую полосу, сделают водоупорный слой, отремонтируют водосбросное сооружение, создадут биоплато из двух зон общей площадью 560 квадратных метров, высадят более 10 тысяч водных растенийСообщается, что завершить работы планируется во II квартале 2023 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, гагаринский район, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Гагаринский район, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к реконструкции пруда у Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к реконструкции пруда у Дворца пионеров на Воробьевых горах. Работы проходят на улице Косыгина в Гагаринском районе
ЮЗАО", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что городские службы очистят от иловых отложений акваторию водоема общей площадью 2,72 гектар, приведут в порядок береговую полосу, сделают водоупорный слой, отремонтируют водосбросное сооружение, создадут биоплато из двух зон общей площадью 560 квадратных метров, высадят более 10 тысяч водных растений
Сообщается, что завершить работы планируется во II квартале 2023 года.