https://ria.ru/20221009/proliv-1822595748.html

Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров

Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров - РИА Новости, 09.10.2022

Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров

Около 100 грузовых малотоннажных автомобилей "Газель" и примерно 650 пассажиров перевезено через Керченский пролив в обоих направлениях с момента начала работы... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:49

2022-10-09T13:49

2022-10-09T13:49

керченский пролив

керчь

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Около 100 грузовых малотоннажных автомобилей "Газель" и примерно 650 пассажиров перевезено через Керченский пролив в обоих направлениях с момента начала работы паромной переправы, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко."Со вчерашнего дня через паромную переправу осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей "Газель" и 653 пассажиров - катерами и паромом на двух направлениях", - сказал Лукашенко.Катера и паромы сейчас ходят на линии порт "Крым" - порт "Кавказ". Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань вечером накануне. Ночью уже заработал паром "Керченский-2" для перевозки автомобилей. По словам Лукашенко, в Керчь уже прибыл паром "Лаврентий", который уже сегодня начнет перевозку фур и большегрузов.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221009/krym-1822595164.html

керченский пролив

керчь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

керченский пролив, керчь, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту