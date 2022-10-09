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Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров - РИА Новости, 09.10.2022
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Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров
Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров - РИА Новости, 09.10.2022
Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров
Около 100 грузовых малотоннажных автомобилей "Газель" и примерно 650 пассажиров перевезено через Керченский пролив в обоих направлениях с момента начала работы... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:49
2022-10-09T13:49
керченский пролив
керчь
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Около 100 грузовых малотоннажных автомобилей "Газель" и примерно 650 пассажиров перевезено через Керченский пролив в обоих направлениях с момента начала работы паромной переправы, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко."Со вчерашнего дня через паромную переправу осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей "Газель" и 653 пассажиров - катерами и паромом на двух направлениях", - сказал Лукашенко.Катера и паромы сейчас ходят на линии порт "Крым" - порт "Кавказ". Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань вечером накануне. Ночью уже заработал паром "Керченский-2" для перевозки автомобилей. По словам Лукашенко, в Керчь уже прибыл паром "Лаврентий", который уже сегодня начнет перевозку фур и большегрузов.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221009/krym-1822595164.html
керченский пролив
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керченский пролив, керчь, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Керченский пролив, Керчь, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
13:49 09.10.2022
 
Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров

Через Керченский пролив морем перевезли около 650 пассажиров и сто автомашин "Газель"

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Около 100 грузовых малотоннажных автомобилей "Газель" и примерно 650 пассажиров перевезено через Керченский пролив в обоих направлениях с момента начала работы паромной переправы, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Со вчерашнего дня через паромную переправу осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей "Газель" и 653 пассажиров - катерами и паромом на двух направлениях", - сказал Лукашенко.
Катера и паромы сейчас ходят на линии порт "Крым" - порт "Кавказ". Первый катер с пассажирами отправился из Крыма на Кубань вечером накануне. Ночью уже заработал паром "Керченский-2" для перевозки автомобилей. По словам Лукашенко, в Керчь уже прибыл паром "Лаврентий", который уже сегодня начнет перевозку фур и большегрузов.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
13:38
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно
 
Керченский проливКерчьРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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