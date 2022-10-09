https://ria.ru/20221009/port-1822624474.html

Все автобусы выехали со стоянки "Порт Кавказ", рассказали волонтеры

Все автобусы выехали со стоянки "Порт Кавказ", рассказали волонтеры - РИА Новости, 09.10.2022

Все автобусы выехали со стоянки "Порт Кавказ", рассказали волонтеры

Все пассажирские автобусы выехали из стоянки "Порт Кавказ" на данный момент, рассказали РИА Новости волонтеры на развёрнутом пункте обогрева. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:20

2022-10-09T17:20

2022-10-09T17:20

происшествия

тамань (станица)

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край), 9 окт - РИА Новости. Все пассажирские автобусы выехали из стоянки "Порт Кавказ" на данный момент, рассказали РИА Новости волонтеры на развёрнутом пункте обогрева."Из стоянки "Порт Кавказ" по состоянию на вторую половину дня воскресенья уехали 173 пассажира. В основном на стоянке находятся грузовые автомобили. Пассажирских автобусов на данный момент не осталось", - рассказали собеседники агентства.В регионе продолжают работу площадки, развернутые в районе порта Кавказ, в Тамани и поселке Ильич. Организованы пункты обогрева, работает полевая кухня, всем предоставляют воду, горячее питание.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221009/most-1822603686.html

тамань (станица)

россия

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происшествия, тамань (станица), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту