https://ria.ru/20221009/pomosch-1822642592.html

Народный Фронт передал казачьему полку ЛНР помощь от россиян

Народный Фронт передал казачьему полку ЛНР помощь от россиян - РИА Новости, 09.10.2022

Народный Фронт передал казачьему полку ЛНР помощь от россиян

Общероссийский Народный Фронт в рамках проекта "Все для Победы!" привез адресную помощь бойцам 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:19

2022-10-09T19:19

2022-10-09T20:59

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

михаил кузнецов (экс-губернатор)

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

денис майданов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818454799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d055e5e6b5aec9d30211005e818c56d3.jpg

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Общероссийский Народный Фронт в рамках проекта "Все для Победы!" привез адресную помощь бойцам 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что за четыре месяца работы проекта "Все для победы" Народный фронт собрал 2,5 миллиарда рублей для помощи Народным милициям ДНР и ЛНР."Народный фронт продолжает помогать военнослужащим Народной милиции ЛНР. Новую партию гуманитарного груза, которую собрали в рамках акции "Все для Победы!", доставили шестому отдельному мотострелковому казачьему полку им. Матвея Платова", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Народной милиции республики.Руководитель регионального исполнительного комитета Народного Фронта в ЛНР Анна Еременко сообщила, что в этот раз сбор проводился совместно с певцом Денисом Майдановым. По ее словам, в состав груза вошло все самое необходимое бойцам на передовой: каски, радиостанции, бинокли, тепловизоры, беспилотники и многое другое."В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств на эту помощь для нашего полка. Это очень важно, особенно в это время, когда люди всей Россией помогают. Особая благодарность Народному Фронту, лично Майданову - ведение корректировки артиллерии, средства разведки, средства связи, это все сейчас то, чего не хватает", - поблагодарил прибывших командир 6-го казачьего полка Владимир Полуполтинных.Он уточнил, что кроме всего прочего, Народный Фронт передал полку автомобиль УАЗ "Патриот".

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

https://ria.ru/20221003/nagrazhdenie-1820627768.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, денис майданов, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот