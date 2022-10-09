19:19 09.10.2022 (обновлено: 20:59 09.10.2022)
Народный Фронт передал казачьему полку ЛНР помощь от россиян
ОНФ в рамках проекта "Все для Победы!" доставил помощь бойцам шестого казачьего полка
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана
Бойцы 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Общероссийский Народный Фронт в рамках проекта "Все для Победы!" привез адресную помощь бойцам 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что за четыре месяца работы проекта "Все для победы" Народный фронт собрал 2,5 миллиарда рублей для помощи Народным милициям ДНР и ЛНР.
"Народный фронт продолжает помогать военнослужащим Народной милиции ЛНР. Новую партию гуманитарного груза, которую собрали в рамках акции "Все для Победы!", доставили шестому отдельному мотострелковому казачьему полку им. Матвея Платова", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Народной милиции республики.
Руководитель регионального исполнительного комитета Народного Фронта в ЛНР Анна Еременко сообщила, что в этот раз сбор проводился совместно с певцом Денисом Майдановым. По ее словам, в состав груза вошло все самое необходимое бойцам на передовой: каски, радиостанции, бинокли, тепловизоры, беспилотники и многое другое.
"В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств на эту помощь для нашего полка. Это очень важно, особенно в это время, когда люди всей Россией помогают. Особая благодарность Народному Фронту, лично Майданову - ведение корректировки артиллерии, средства разведки, средства связи, это все сейчас то, чего не хватает", - поблагодарил прибывших командир 6-го казачьего полка Владимир Полуполтинных.