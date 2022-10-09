https://ria.ru/20221009/pogranichniki-1822667966.html

Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками

Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками - РИА Новости, 10.10.2022

Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками

Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе "Будет дополнено" видео с пьяными украинскими пограничниками. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-09T22:19

2022-10-09T22:19

2022-10-10T09:06

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МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе "Будет дополнено" видео с пьяными украинскими пограничниками."Эпизод первый. Гомельский участок границы (Белоруссии и Украины. — Прим. ред.). Бравые украинские бойцы вместо несения службы заняты рыбалкой, которая не обходится без употребления алкогольных напитков", — прокомментировал телеведущий один из фрагментов.На втором видео люди в форме пограничников курят и показывают неприличные жесты в сторону Белоруссии. На третьем — двое мужчин в камуфляже, сидя в кустах, направляют оружие в объективы белорусских камер видеонаблюдения."На Мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают все те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно", — говорится в комментарии к ролику.На последнем видеофрагменте видны два бойца, у одного из которых в руках бутылка, а другой идет шатающейся походкой и падает.По словам ведущего, кадры с камер наблюдения на белорусско-украинской границе предоставил государственный пограничный комитет республики.

https://ria.ru/20220920/rasstrely-1818015450.html

https://ria.ru/20220813/ukraintsy-1809353038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, украина