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Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками - РИА Новости, 10.10.2022
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Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками
Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками - РИА Новости, 10.10.2022
Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками
Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе "Будет дополнено" видео с пьяными украинскими пограничниками. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T22:19
2022-10-10T09:06
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МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе "Будет дополнено" видео с пьяными украинскими пограничниками."Эпизод первый. Гомельский участок границы (Белоруссии и Украины. — Прим. ред.). Бравые украинские бойцы вместо несения службы заняты рыбалкой, которая не обходится без употребления алкогольных напитков", — прокомментировал телеведущий один из фрагментов.На втором видео люди в форме пограничников курят и показывают неприличные жесты в сторону Белоруссии. На третьем — двое мужчин в камуфляже, сидя в кустах, направляют оружие в объективы белорусских камер видеонаблюдения."На Мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают все те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно", — говорится в комментарии к ролику.На последнем видеофрагменте видны два бойца, у одного из которых в руках бутылка, а другой идет шатающейся походкой и падает.По словам ведущего, кадры с камер наблюдения на белорусско-украинской границе предоставил государственный пограничный комитет республики.
https://ria.ru/20220920/rasstrely-1818015450.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
22:19 09.10.2022 (обновлено: 09:06 10.10.2022)
 
Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками

Белорусский телеканал ОНТ показал видеофрагменты с пьяными украинскими пограничниками

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе "Будет дополнено" видео с пьяными украинскими пограничниками.
"Эпизод первый. Гомельский участок границы (Белоруссии и Украины. — Прим. ред.). Бравые украинские бойцы вместо несения службы заняты рыбалкой, которая не обходится без употребления алкогольных напитков", — прокомментировал телеведущий один из фрагментов.
На втором видео люди в форме пограничников курят и показывают неприличные жесты в сторону Белоруссии. На третьем — двое мужчин в камуфляже, сидя в кустах, направляют оружие в объективы белорусских камер видеонаблюдения.
"На Мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают все те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно", — говорится в комментарии к ролику.
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На последнем видеофрагменте видны два бойца, у одного из которых в руках бутылка, а другой идет шатающейся походкой и падает.
По словам ведущего, кадры с камер наблюдения на белорусско-украинской границе предоставил государственный пограничный комитет республики.
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