https://ria.ru/20221009/pensiya-1822550578.html

Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая

Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая - РИА Новости, 09.10.2022

Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая

Размер пенсии, которую получают россияне, зависят от числа накопленных пенсионных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год. Однако в ряде случаев... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T01:16

2022-10-09T01:16

2022-10-09T01:16

общество

фатима дзгоева

высшая школа экономики (вшэ)

пенсионный фонд рф

пенсия

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Размер пенсии, которую получают россияне, зависят от числа накопленных пенсионных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год. Однако в ряде случаев человеку могут начислить баллы за период, когда он не работал, а занимался важной для общества деятельностью, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.Это, в частности, отпуск по уходу за ребенком. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго - 5,4, за третьего - 8,1. Уход за инвалидом или престарелым, а также служба в армии, оцениваются в 1,8 балла.Она напомнила, что пенсионные баллы можно и купить - для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Приобрести можно до половины необходимого стажа, то есть, не более 15 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/pensiya-1821921933.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ), пенсионный фонд рф, пенсия, россия