https://ria.ru/20221009/pensiya-1822550578.html
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая - РИА Новости, 09.10.2022
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая
Размер пенсии, которую получают россияне, зависят от числа накопленных пенсионных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год. Однако в ряде случаев... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T01:16
2022-10-09T01:16
2022-10-09T01:16
общество
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
пенсионный фонд рф
пенсия
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Размер пенсии, которую получают россияне, зависят от числа накопленных пенсионных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год. Однако в ряде случаев человеку могут начислить баллы за период, когда он не работал, а занимался важной для общества деятельностью, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.Это, в частности, отпуск по уходу за ребенком. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго - 5,4, за третьего - 8,1. Уход за инвалидом или престарелым, а также служба в армии, оцениваются в 1,8 балла.Она напомнила, что пенсионные баллы можно и купить - для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Приобрести можно до половины необходимого стажа, то есть, не более 15 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/pensiya-1821921933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ), пенсионный фонд рф, пенсия, россия
Общество, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсионный фонд РФ, Пенсия, Россия
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая
Доцент ВШЭ Дзгоева сообщила россиянам о возможности увеличить пенсию, не выходя на работу