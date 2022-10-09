Рейтинг@Mail.ru
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/pensiya-1822550578.html
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая - РИА Новости, 09.10.2022
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая
Размер пенсии, которую получают россияне, зависят от числа накопленных пенсионных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год. Однако в ряде случаев... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T01:16
2022-10-09T01:16
общество
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
пенсионный фонд рф
пенсия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_0:101:3078:1833_1920x0_80_0_0_1bcafae6ba8614b1143a2001902ce5c3.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Размер пенсии, которую получают россияне, зависят от числа накопленных пенсионных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год. Однако в ряде случаев человеку могут начислить баллы за период, когда он не работал, а занимался важной для общества деятельностью, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.Это, в частности, отпуск по уходу за ребенком. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго - 5,4, за третьего - 8,1. Уход за инвалидом или престарелым, а также служба в армии, оцениваются в 1,8 балла.Она напомнила, что пенсионные баллы можно и купить - для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Приобрести можно до половины необходимого стажа, то есть, не более 15 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/pensiya-1821921933.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_b6150bfae0136c4cf580cf3a4421cf5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ), пенсионный фонд рф, пенсия, россия
Общество, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсионный фонд РФ, Пенсия, Россия
01:16 09.10.2022
 
Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию, не работая

Доцент ВШЭ Дзгоева сообщила россиянам о возможности увеличить пенсию, не выходя на работу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожилые женщины
Пожилые женщины - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожилые женщины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Размер пенсии, которую получают россияне, зависят от числа накопленных пенсионных баллов, которые начисляют за каждый отработанный год. Однако в ряде случаев человеку могут начислить баллы за период, когда он не работал, а занимался важной для общества деятельностью, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
Это, в частности, отпуск по уходу за ребенком. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго - 5,4, за третьего - 8,1. Уход за инвалидом или престарелым, а также служба в армии, оцениваются в 1,8 балла.
“Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах", - указала юрист.
Она напомнила, что пенсионные баллы можно и купить - для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Приобрести можно до половины необходимого стажа, то есть, не более 15 лет.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:59В России
Сенатор рассказала, когда россияне смогут рассчитывать на повышение пенсии
 
ОбществоФатима ДзгоеваВысшая школа экономики (ВШЭ)Пенсионный фонд РФПенсияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала