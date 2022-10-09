https://ria.ru/20221009/patriarkh-1822582110.html
В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла
В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла - РИА Новости, 09.10.2022
В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла
Со здоровьем патриарха Московского и всея Руси Кирилла "все хорошо", заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:48
2022-10-09T11:48
2022-10-09T11:48
религия
владимир легойда
московский патриархат
коронавирус в россии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Со здоровьем патриарха Московского и всея Руси Кирилла "все хорошо", заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, призвав пользоваться только проверенными источниками информации.Ряд Telegram-каналов сообщил, что здоровье патриарха Кирилла, заразившегося коронавирусом, якобы ухудшилось.Ранее сообщалось, что COVID-19 у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома, но не сможет возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир легойда, московский патриархат, коронавирус в россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва
Религия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Коронавирус в России, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва
В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла
Легойда ответил на сообщения об ухудшении состоянии патриарха Кирилла словами "все хорошо"