https://ria.ru/20221009/patriarkh-1822582110.html

В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла

В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла - РИА Новости, 09.10.2022

В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла

Со здоровьем патриарха Московского и всея Руси Кирилла "все хорошо", заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:48

2022-10-09T11:48

2022-10-09T11:48

религия

владимир легойда

московский патриархат

коронавирус в россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Со здоровьем патриарха Московского и всея Руси Кирилла "все хорошо", заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, призвав пользоваться только проверенными источниками информации.Ряд Telegram-каналов сообщил, что здоровье патриарха Кирилла, заразившегося коронавирусом, якобы ухудшилось.Ранее сообщалось, что COVID-19 у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома, но не сможет возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир легойда, московский патриархат, коронавирус в россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва