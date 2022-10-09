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Москалькова рассказала об отсрочке от мобилизации для студентов - РИА Новости, 09.10.2022
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Москалькова рассказала об отсрочке от мобилизации для студентов
Москалькова рассказала об отсрочке от мобилизации для студентов - РИА Новости, 09.10.2022
Москалькова рассказала об отсрочке от мобилизации для студентов
Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с государственной аккредитацией, сообщила уполномоченный по правам человека в России РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:23
2022-10-09T12:23
россия
украина
татьяна москалькова
сергей шойгу
владимир путин
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с государственной аккредитацией, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Указ президента №712 от 5.10.22 поставил точку в этом вопросе. Теперь получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она рассказала, что направляла письмо в министерство науки и высшего образования с просьбой рассмотреть возможность расширить категорию лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, чтобы обучающиеся не прерывали процесс."Мы учимся всю жизнь, но именно в юношеские годы образование играет ключевую роль для обустройства будущего. Квалифицированные кадры нужны во все времена", - подчеркнула Москалькова.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие - до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочках от призыва на службу по мобилизации. Согласно изменениям первого пункта соответствующего указа, отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программам ординатуры и ассистентуры, стажировки.В частности, отсрочка предоставляется обучающимся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях. Кроме того, отсрочка от призыва на службу по мобилизации действует "в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования".
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россия, украина, татьяна москалькова, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Общество
12:23 09.10.2022
 
Москалькова рассказала об отсрочке от мобилизации для студентов

Москалькова: отсрочку от мобилизации получат студенты вузов, техникумов с госаккредитацией

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с государственной аккредитацией, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Указ президента №712 от 5.10.22 поставил точку в этом вопросе. Теперь получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:01
Источник: дело об уклонении от службы при частичной мобилизации отменили
Она рассказала, что направляла письмо в министерство науки и высшего образования с просьбой рассмотреть возможность расширить категорию лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, чтобы обучающиеся не прерывали процесс.
"Мы учимся всю жизнь, но именно в юношеские годы образование играет ключевую роль для обустройства будущего. Квалифицированные кадры нужны во все времена", - подчеркнула Москалькова.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие - до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 10:23
Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочках от призыва на службу по мобилизации. Согласно изменениям первого пункта соответствующего указа, отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программам ординатуры и ассистентуры, стажировки.
В частности, отсрочка предоставляется обучающимся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях. Кроме того, отсрочка от призыва на службу по мобилизации действует "в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования".
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:24
В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей
 
РоссияУкраинаТатьяна МоскальковаСергей ШойгуВладимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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