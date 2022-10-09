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Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации

Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации - РИА Новости, 09.10.2022

Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт на Украине обострится после взрыва на... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:16

2022-10-09T14:16

2022-10-09T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

антон геращенко

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт на Украине обострится после взрыва на Крымском мосту.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.По словам советника, Киеву нужно в три раза больше систем HIMARS, в пять раз больше танков и бронетехники, а также в 10 раз больше машин. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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