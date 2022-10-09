Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации
Киев призвал Запад поставлять больше оружия, опасаясь эскалации после ЧП на Крымском мосту
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт на Украине обострится после взрыва на Крымском мосту.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
"Вероятность эскалации со стороны (президента РФ Владимира - ред.) Путина высока. Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас", - отметил Геращенко в интервью изданию Newsweek.
По словам советника, Киеву нужно в три раза больше систем HIMARS, в пять раз больше танков и бронетехники, а также в 10 раз больше машин.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.