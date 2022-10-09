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Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/oruzhie-1822599805.html
Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации
Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации - РИА Новости, 09.10.2022
Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт на Украине обострится после взрыва на... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:16
2022-10-09T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
антон геращенко
сергей лавров
украина
россия
киев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт на Украине обострится после взрыва на Крымском мосту.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.По словам советника, Киеву нужно в три раза больше систем HIMARS, в пять раз больше танков и бронетехники, а также в 10 раз больше машин. &nbsp;Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, цены на нефть, антон геращенко, сергей лавров, украина, россия, киев, национальный антитеррористический комитет рф, нато, мвд украины, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Антон Геращенко, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, Национальный антитеррористический комитет РФ, НАТО, МВД Украины, ЧП на Крымском мосту
14:16 09.10.2022
 
Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации

Киев призвал Запад поставлять больше оружия, опасаясь эскалации после ЧП на Крымском мосту

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт на Украине обострится после взрыва на Крымском мосту.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
"Вероятность эскалации со стороны (президента РФ Владимира - ред.) Путина высока. Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас", - отметил Геращенко в интервью изданию Newsweek.
По словам советника, Киеву нужно в три раза больше систем HIMARS, в пять раз больше танков и бронетехники, а также в 10 раз больше машин.  
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьАнтон ГеращенкоСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНациональный антитеррористический комитет РФНАТОМВД УкраиныЧП на Крымском мосту
 
 
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