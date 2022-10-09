https://ria.ru/20221009/odinochestvo-1822562307.html

В ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества

В ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества - РИА Новости, 09.10.2022

В ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать Агентство по делам одиночества для организации... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:26

2022-10-09T08:26

2022-10-09T08:26

общество

сергей леонов

россия

лдпр

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать Агентство по делам одиночества для организации психологической помощи гражданам, об этом он сообщил РИА Новости."Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача - разрабатывать программы психологической поддержки граждан", - рассказал Леонов.В России, по данным Минздрава, более 5 миллионов человек страдают расстройствами психики, отметил парламентарий. Тяжелые формы имеются лишь у малой доли, но и бессонница, депрессия, рассредоточенность - это ненормальное состояние психики, отметил Леонов."Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущих в ритме офис-телевизор перед сном... Поэтому первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, т.е. главное - избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220927/psikhologiya-1819687128.html

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общество, сергей леонов, россия, лдпр