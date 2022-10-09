https://ria.ru/20221009/obstrel-1822616180.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 09.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:18

2022-10-09T16:18

2022-10-09T16:23

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что в 11.15 украинские войска выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и по Кировскому району города, а в 11.45 - три снаряда того же калибра по Ясиноватой. Помимо этого, ведомство сообщило, что в 12.02 было выпущено еще четыре снаряда калибром 155 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 12.20 - еще четыре по Киевскому.

https://ria.ru/20221008/obstrel-1822548606.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк