https://ria.ru/20221009/obstrel-1822616180.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 09.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:18
2022-10-09T16:18
2022-10-09T16:23
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что в 11.15 украинские войска выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и по Кировскому району города, а в 11.45 - три снаряда того же калибра по Ясиноватой. Помимо этого, ведомство сообщило, что в 12.02 было выпущено еще четыре снаряда калибром 155 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 12.20 - еще четыре по Киевскому.
https://ria.ru/20221008/obstrel-1822548606.html
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
16:18 09.10.2022 (обновлено: 16:23 09.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, заявили в ДНР