https://ria.ru/20221009/obse-1822610727.html

В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии

В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022

В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии

Совет глав министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:45

2022-10-09T15:45

2022-10-09T15:45

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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Совет глав министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску."Заседание глав МИД стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование. Наш интерес состоит в том, чтобы вновь заявить о всеобщей поддержке нашего подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности", - заявил Попеску в эфире радиостанции Moldova.По его словам, нет гарантий что в этом году представители организации смогут найти консенсус по важному для Молдавии вопросу. Он обратил внимание на то, что конфликт на Украине заблокировал диалог по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221003/obse-1821145531.html

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в мире, молдавия, украина, кишинев, обсе