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В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022
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В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии
В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022
В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии
Совет глав министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:45
2022-10-09T15:45
в мире
молдавия
украина
кишинев
обсе
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Совет глав министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску."Заседание глав МИД стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование. Наш интерес состоит в том, чтобы вновь заявить о всеобщей поддержке нашего подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности", - заявил Попеску в эфире радиостанции Moldova.По его словам, нет гарантий что в этом году представители организации смогут найти консенсус по важному для Молдавии вопросу. Он обратил внимание на то, что конфликт на Украине заблокировал диалог по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, украина, кишинев, обсе
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, ОБСЕ
15:45 09.10.2022
 
В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии

МИД Молдавии: в декабре ОБСЕ обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Совет глав министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску.
"Заседание глав МИД стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование. Наш интерес состоит в том, чтобы вновь заявить о всеобщей поддержке нашего подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности", - заявил Попеску в эфире радиостанции Moldova.
По его словам, нет гарантий что в этом году представители организации смогут найти консенсус по важному для Молдавии вопросу. Он обратил внимание на то, что конфликт на Украине заблокировал диалог по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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