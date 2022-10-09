В ОБСЕ обсудят проблему Приднестровья, заявил глава МИД Молдавии
МИД Молдавии: в декабре ОБСЕ обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Совет глав министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря обсудит проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску.
"Заседание глав МИД стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование. Наш интерес состоит в том, чтобы вновь заявить о всеобщей поддержке нашего подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности", - заявил Попеску в эфире радиостанции Moldova.
По его словам, нет гарантий что в этом году представители организации смогут найти консенсус по важному для Молдавии вопросу. Он обратил внимание на то, что конфликт на Украине заблокировал диалог по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.