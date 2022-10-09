https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе
Отчаявшиеся из-за энергокризиса европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T02:13
2022-10-09T02:13
2022-10-09T10:05
в мире
берлин (город)
франция
венгрия
румыния
германия
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отчаявшиеся из-за энергокризиса европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны, пишет Bloomberg.В Берлине кризис создает тревожные отголоски запустения после Второй мировой войны, когда из-за нехватки топлива жители срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Также население начало интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза, говорится в материале.Цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились до 600 евро за тонну, и есть признаки панической закупки самого основного топлива в мире.Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Между тем, на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы, отмечается в статье.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
https://ria.ru/20221002/zima-1820991244.html
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в мире, берлин (город), франция, венгрия, румыния, германия, россия
В мире, Берлин (город), Франция, Венгрия, Румыния, Германия, Россия
02:13 09.10.2022 (обновлено: 10:05 09.10.2022)
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе
Bloomberg: немцы из-за скорой зимы готовы вырубать парки и заинтересовались навозом