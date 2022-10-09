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СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе - РИА Новости, 09.10.2022
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СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе
Отчаявшиеся из-за энергокризиса европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T02:13
2022-10-09T10:05
в мире
берлин (город)
франция
венгрия
румыния
германия
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отчаявшиеся из-за энергокризиса европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны, пишет Bloomberg.В Берлине кризис создает тревожные отголоски запустения после Второй мировой войны, когда из-за нехватки топлива жители срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Также население начало интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза, говорится в материале.Цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились до 600 евро за тонну, и есть признаки панической закупки самого основного топлива в мире.Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Между тем, на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы, отмечается в статье.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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берлин (город)
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в мире, берлин (город), франция, венгрия, румыния, германия, россия
В мире, Берлин (город), Франция, Венгрия, Румыния, Германия, Россия
02:13 09.10.2022 (обновлено: 10:05 09.10.2022)
 
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе

Bloomberg: немцы из-за скорой зимы готовы вырубать парки и заинтересовались навозом

© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова
Грузовик, перевозящий дрова - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Fotolia / kvdkz
Грузовик, перевозящий дрова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отчаявшиеся из-за энергокризиса европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны, пишет Bloomberg.
В Берлине кризис создает тревожные отголоски запустения после Второй мировой войны, когда из-за нехватки топлива жители срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Также население начало интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза, говорится в материале.
Цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились до 600 евро за тонну, и есть признаки панической закупки самого основного топлива в мире.
Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Между тем, на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы, отмечается в статье.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 16:03
Синоптики предсказали Европе холодную зиму
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
 
В миреБерлин (город)ФранцияВенгрияРумынияГерманияРоссия
 
 
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