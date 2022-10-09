https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html

СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе

СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе - РИА Новости, 09.10.2022

СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе

Отчаявшиеся из-за энергокризиса европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T02:13

2022-10-09T02:13

2022-10-09T10:05

в мире

берлин (город)

франция

венгрия

румыния

германия

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отчаявшиеся из-за энергокризиса европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева, а немцы и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны, пишет Bloomberg.В Берлине кризис создает тревожные отголоски запустения после Второй мировой войны, когда из-за нехватки топлива жители срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Также население начало интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза, говорится в материале.Цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились до 600 евро за тонну, и есть признаки панической закупки самого основного топлива в мире.Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Между тем, на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы, отмечается в статье.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

https://ria.ru/20221002/zima-1820991244.html

берлин (город)

франция

венгрия

румыния

германия

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в мире, берлин (город), франция, венгрия, румыния, германия, россия