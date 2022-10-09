Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/navodnenie-1822672469.html
Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек
Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек - РИА Новости, 10.10.2022
Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек
По меньшей мере 22 человека погибли и еще 52 числятся пропавшими без вести после наводнения в венесуэльском штате Арагуа, сообщила вице-президент Делси... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T23:11
2022-10-10T13:21
в мире
делси родригес
николас мадуро
венесуэла
карибское море
арагуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822780167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d38b2ed63dae0a463876cc77b960f4b.jpg
МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли и еще 52 числятся пропавшими без вести после наводнения в венесуэльском штате Арагуа, сообщила вице-президент Делси Родригес."Был большой оползень... в центральной части Техерии, в бейсбольном секторе пять ручьев вышли из берегов, есть значительные человеческие жертвы. На данный момент обнаружены 22 погибших, более 52 пропали без вести", - заявила Родригес в эфире телеканала VTV.Проливные дожди на севере страны были вызваны проходящим в Карибском море ураганом Хулия. По распоряжению президента Николаса Мадуро в штате Арагуа развернута масштабная поисково-спасательная операция с участием вооруженных сил.
https://ria.ru/20221001/venesuela-1820920149.html
венесуэла
карибское море
арагуа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822780167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22edc74ba6fc9a6232d300b4ce72992a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, делси родригес, николас мадуро, венесуэла, карибское море, арагуа
В мире, Делси Родригес, Николас Мадуро, Венесуэла, Карибское море, Арагуа
23:11 09.10.2022 (обновлено: 13:21 10.10.2022)
 
Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек

Вице-президент Венесуэлы Родригес: число жертв наводнения в Арагуа достигло 22 человек

© AP Photo / Matias DelacroixПоследствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле
Последствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Последствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли и еще 52 числятся пропавшими без вести после наводнения в венесуэльском штате Арагуа, сообщила вице-президент Делси Родригес.
"Был большой оползень... в центральной части Техерии, в бейсбольном секторе пять ручьев вышли из берегов, есть значительные человеческие жертвы. На данный момент обнаружены 22 погибших, более 52 пропали без вести", - заявила Родригес в эфире телеканала VTV.
Проливные дожди на севере страны были вызваны проходящим в Карибском море ураганом Хулия. По распоряжению президента Николаса Мадуро в штате Арагуа развернута масштабная поисково-спасательная операция с участием вооруженных сил.
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 23:19
Венесуэла сообщила об освобождении двух граждан страны в США
 
В миреДелси РодригесНиколас МадуроВенесуэлаКарибское мореАрагуа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала