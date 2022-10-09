https://ria.ru/20221009/navodnenie-1822672469.html

Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек

Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек - РИА Новости, 10.10.2022

Число жертв наводнения в Венесуэле достигло 22 человек

По меньшей мере 22 человека погибли и еще 52 числятся пропавшими без вести после наводнения в венесуэльском штате Арагуа, сообщила вице-президент Делси... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-09T23:11

2022-10-09T23:11

2022-10-10T13:21

в мире

делси родригес

николас мадуро

венесуэла

карибское море

арагуа

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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли и еще 52 числятся пропавшими без вести после наводнения в венесуэльском штате Арагуа, сообщила вице-президент Делси Родригес."Был большой оползень... в центральной части Техерии, в бейсбольном секторе пять ручьев вышли из берегов, есть значительные человеческие жертвы. На данный момент обнаружены 22 погибших, более 52 пропали без вести", - заявила Родригес в эфире телеканала VTV.Проливные дожди на севере страны были вызваны проходящим в Карибском море ураганом Хулия. По распоряжению президента Николаса Мадуро в штате Арагуа развернута масштабная поисково-спасательная операция с участием вооруженных сил.

https://ria.ru/20221001/venesuela-1820920149.html

венесуэла

карибское море

арагуа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, делси родригес, николас мадуро, венесуэла, карибское море, арагуа