https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html

Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии

Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022

Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии

Участники митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы правительства... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:30

2022-10-09T16:30

2022-10-09T17:21

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КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Участники митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы правительства Натальи Гаврилицы, передает корреспондент РИА Новости.В столице Молдавии в воскресенье проходит четвертый массовый митинг сторонников оппозиции. Они установили дополнительные палатки у здания администрации президента помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом."Как бы Гаврилице не хотелось, но ей придется уйти в отставку", - сказал со сцены один из лидеров протеста Дину Цуркану.После его слов в небо была запущена картонная фигура премьера.Неделю назад так же символично улетели в небо шары с изображением спикера парламента Игоря Гросу, а еще раньше – президента Майи Санду.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822616785.html

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в мире, наталья гаврилица, игорь гросу, майя санду, кишинев, молдавия, россия