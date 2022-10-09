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Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022
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Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
Участники митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы правительства... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:30
2022-10-09T17:21
в мире
наталья гаврилица
игорь гросу
майя санду
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Участники митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы правительства Натальи Гаврилицы, передает корреспондент РИА Новости.В столице Молдавии в воскресенье проходит четвертый массовый митинг сторонников оппозиции. Они установили дополнительные палатки у здания администрации президента помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом."Как бы Гаврилице не хотелось, но ей придется уйти в отставку", - сказал со сцены один из лидеров протеста Дину Цуркану.После его слов в небо была запущена картонная фигура премьера.Неделю назад так же символично улетели в небо шары с изображением спикера парламента Игоря Гросу, а еще раньше – президента Майи Санду.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, наталья гаврилица, игорь гросу, майя санду, кишинев, молдавия, россия
В мире, Наталья Гаврилица, Игорь Гросу, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия
16:30 09.10.2022 (обновлено: 17:21 09.10.2022)
 
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии

Протестующие в Молдавии запустили шары с изображением премьера страны Гаврилицы

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе с фигурой премьера Молдавии Гаврилицы
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе с фигурой премьера Молдавии Гаврилицы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе с фигурой премьера Молдавии Гаврилицы
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КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Участники митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы правительства Натальи Гаврилицы, передает корреспондент РИА Новости.
В столице Молдавии в воскресенье проходит четвертый массовый митинг сторонников оппозиции. Они установили дополнительные палатки у здания администрации президента помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом.
"Как бы Гаврилице не хотелось, но ей придется уйти в отставку", - сказал со сцены один из лидеров протеста Дину Цуркану.
После его слов в небо была запущена картонная фигура премьера.
Неделю назад так же символично улетели в небо шары с изображением спикера парламента Игоря Гросу, а еще раньше – президента Майи Санду.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
16:23
В Молдавии оппозиционная партия "Шор" пригрозила усилить протесты
 
В миреНаталья ГаврилицаИгорь ГросуМайя СандуКишиневМолдавияРоссия
 
 
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