16:30 09.10.2022 (обновлено: 17:21 09.10.2022)
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
Протестующие в Молдавии запустили шары с изображением премьера страны Гаврилицы
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе с фигурой премьера Молдавии Гаврилицы
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе с фигурой премьера Молдавии Гаврилицы
КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Участники митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы правительства Натальи Гаврилицы, передает корреспондент РИА Новости.
В столице Молдавии в воскресенье проходит четвертый массовый митинг сторонников оппозиции. Они установили дополнительные палатки у здания администрации президента помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом.
"Как бы Гаврилице не хотелось, но ей придется уйти в отставку", - сказал со сцены один из лидеров протеста Дину Цуркану.
После его слов в небо была запущена картонная фигура премьера.
Неделю назад так же символично улетели в небо шары с изображением спикера парламента Игоря Гросу, а еще раньше – президента Майи Санду.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.