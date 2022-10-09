https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822616785.html

В Молдавии оппозиционная партия "Шор" пригрозила усилить протесты

В Молдавии оппозиционная партия "Шор" пригрозила усилить протесты - РИА Новости, 09.10.2022

В Молдавии оппозиционная партия "Шор" пригрозила усилить протесты

Сторонники молдавской партии "Шор" на митинге в воскресенье одобрили резолюцию, в которой потребовали от властей Молдавии немедленно оказать помощь народу в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:23

2022-10-09T16:23

2022-10-09T16:27

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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Сторонники молдавской партии "Шор" на митинге в воскресенье одобрили резолюцию, в которой потребовали от властей Молдавии немедленно оказать помощь народу в условиях кризиса, грозя в ином случае усилением протестов, передает корреспондент РИА Новости.Участники манифестации собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующие с флагами Молдавии в руках скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка", "Досрочные выборы". Наравне с простыми жителями страны в акции протеста участвуют депутаты парламента от партии "Шор". Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто."Констатируем, что социально-экономические кризисы становятся все сильнее, а президент, парламент и правительство действуют в противоречии с интересами граждан. Требуем выполнить наши условия, в противном случае мы усилим протесты, а граждане получат право требовать смены власти", - зачитал резолюцию представитель партии "Шор" Дину Цуркану.Он отметил, что граждане Молдавии в ультимативной форме требуют от президента, депутатов и членов правительства компенсировать разницу в коммунальных тарифах на газ и электроэнергию, а также выдать единоразовую финансовую помощь уязвимым слоям - многодетным семьям, пенсионерам, студентам, бюджетникам с низкими зарплатами. Резолюция была одобрена единогласно.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822608612.html

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в мире, майя санду, молдавия, россия