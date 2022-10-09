https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822615895.html
Партия "Шор" требует у властей выполнения требований народа за неделю
Партия "Шор" требует у властей выполнения требований народа за неделю - РИА Новости, 09.10.2022
Партия "Шор" требует у властей выполнения требований народа за неделю
Требования протестующих жителей Молдавии, которые настаивают на получении финансовой помощи и компенсации роста тарифов на газ и электроэнергию, должны быть... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:14
2022-10-09T16:14
2022-10-09T16:14
в мире
молдавия
россия
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Требования протестующих жителей Молдавии, которые настаивают на получении финансовой помощи и компенсации роста тарифов на газ и электроэнергию, должны быть выполнены за семь дней, иначе властям грозит отставка, заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Участники манифестации собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующие с флагами Молдавии в руках скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка", "Досрочные выборы". Наравне с рядовыми жителями страны в акции протеста принимают участие депутаты парламента от партии "Шор". Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения."Если власти не примут наши требования, то мы оставляем за собой право принять все меры, чтобы добиться их ухода в отставку, на исполнение наших требований мы даем властям семь дней. А чтобы они поняли, что мы не шутим и что наши намерения вполне серьезные, предлагаю установить палатки на центральной улице нашей страны", - заявил Шор, который участвует в протесте дистанционно с помощью видеотрансляции.Он призвал всех в следующее воскресенье прийти на центральную площадь Молдавии, чтобы проверить, как власти будут выполнять требования народа.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822608612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду
Партия "Шор" требует у властей выполнения требований народа за неделю
Партия "Шор" требует, чтобы власти Молдавии за неделю выполнили требования народа
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Требования протестующих жителей Молдавии, которые настаивают на получении финансовой помощи и компенсации роста тарифов на газ и электроэнергию, должны быть выполнены за семь дней, иначе властям грозит отставка, заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Участники манифестации собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующие с флагами Молдавии в руках скандируют: "Долой Майю Санду
!", "Долой правительство", "Отставка", "Досрочные выборы". Наравне с рядовыми жителями страны в акции протеста принимают участие депутаты парламента от партии "Шор". Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения.
"Если власти не примут наши требования, то мы оставляем за собой право принять все меры, чтобы добиться их ухода в отставку, на исполнение наших требований мы даем властям семь дней. А чтобы они поняли, что мы не шутим и что наши намерения вполне серьезные, предлагаю установить палатки на центральной улице нашей страны", - заявил Шор, который участвует в протесте дистанционно с помощью видеотрансляции.
Он призвал всех в следующее воскресенье прийти на центральную площадь Молдавии, чтобы проверить, как власти будут выполнять требования народа.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.