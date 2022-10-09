https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822566148.html
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных - РИА Новости, 09.10.2022
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных
Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:05
2022-10-09T09:05
2022-10-09T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
камчатский край
владимир солодов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Проводили наших бойцов в Москву. Оттуда они будут перенаправлены в Ростов-на Дону и далее к месту службы", — написал Солодов в своем Telegram-канале.Солодов добавил, что улетевшие мужчины "сделали правильный и одновременно трудный, благородный выбор, решив встать на защиту Родины"."Мы в свою очередь не останемся в стороне и будем оказывать все необходимые меры поддержки родственникам мобилизованных", — сказал губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/ekipirovka-1819956845.html
камчатский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, камчатский край, владимир солодов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Камчатский край, Владимир Солодов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных
Губернатор Солодов: первую группу мобилизованных жителей Камчатки проводили к месту службы
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости.
Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил
губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Проводили наших бойцов в Москву. Оттуда они будут перенаправлены в Ростов-на Дону и далее к месту службы", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
Солодов добавил, что улетевшие мужчины "сделали правильный и одновременно трудный, благородный выбор, решив встать на защиту Родины".
"Мы в свою очередь не останемся в стороне и будем оказывать все необходимые меры поддержки родственникам мобилизованных", — сказал губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.