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На Камчатке проводили первую группу мобилизованных - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822566148.html
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных - РИА Новости, 09.10.2022
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных
Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:05
2022-10-09T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
камчатский край
владимир солодов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Проводили наших бойцов в Москву. Оттуда они будут перенаправлены в Ростов-на Дону и далее к месту службы", — написал Солодов в своем Telegram-канале.Солодов добавил, что улетевшие мужчины "сделали правильный и одновременно трудный, благородный выбор, решив встать на защиту Родины"."Мы в свою очередь не останемся в стороне и будем оказывать все необходимые меры поддержки родственникам мобилизованных", — сказал губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, камчатский край, владимир солодов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Камчатский край, Владимир Солодов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:05 09.10.2022
 
На Камчатке проводили первую группу мобилизованных

Губернатор Солодов: первую группу мобилизованных жителей Камчатки проводили к месту службы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Проводили наших бойцов в Москву. Оттуда они будут перенаправлены в Ростов-на Дону и далее к месту службы", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
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Солодов добавил, что улетевшие мужчины "сделали правильный и одновременно трудный, благородный выбор, решив встать на защиту Родины".
"Мы в свою очередь не останемся в стороне и будем оказывать все необходимые меры поддержки родственникам мобилизованных", — сказал губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииКамчатский крайВладимир СолодовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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