https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822566148.html

На Камчатке проводили первую группу мобилизованных

На Камчатке проводили первую группу мобилизованных - РИА Новости, 09.10.2022

На Камчатке проводили первую группу мобилизованных

Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:05

2022-10-09T09:05

2022-10-09T09:05

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

камчатский край

владимир солодов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Проводили наших бойцов в Москву. Оттуда они будут перенаправлены в Ростов-на Дону и далее к месту службы", — написал Солодов в своем Telegram-канале.Солодов добавил, что улетевшие мужчины "сделали правильный и одновременно трудный, благородный выбор, решив встать на защиту Родины"."Мы в свою очередь не останемся в стороне и будем оказывать все необходимые меры поддержки родственникам мобилизованных", — сказал губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/ekipirovka-1819956845.html

камчатский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, камчатский край, владимир солодов, министерство обороны рф (минобороны рф)