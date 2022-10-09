https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822558705.html
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая - РИА Новости, 09.10.2022
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая
Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин разбился насмерть, выпав из окна в сборном пункте, следователи начали процессуальную проверку, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T06:52
2022-10-09T06:52
2022-10-09T07:00
происшествия
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин разбился насмерть, выпав из окна в сборном пункте, следователи начали процессуальную проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что ночью в одном из сборных пунктов призывников умер житель Якутии, ожидавший вместе с другими мобилизованными отправки в военную часть. Якобы мужчина попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал."Да, ночью произошел несчастный случай – мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна. Подробности устанавливаются. Начата процессуальная проверка", - сказал источник.В следственных органах республики РИА Новости подтвердили достоверность информации.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221007/mobilizovannyy-1822143504.html
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происшествия, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
06:52 09.10.2022 (обновлено: 07:00 09.10.2022)
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая
Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин погиб, выпав из окна в сборном пункте