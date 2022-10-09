Рейтинг@Mail.ru
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822558705.html
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая - РИА Новости, 09.10.2022
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая
Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин разбился насмерть, выпав из окна в сборном пункте, следователи начали процессуальную проверку, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T06:52
2022-10-09T07:00
происшествия
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501510_0:217:3078:1948_1920x0_80_0_0_62f2fb73a72399d9dbced92af25ca671.jpg
ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин разбился насмерть, выпав из окна в сборном пункте, следователи начали процессуальную проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что ночью в одном из сборных пунктов призывников умер житель Якутии, ожидавший вместе с другими мобилизованными отправки в военную часть. Якобы мужчина попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал."Да, ночью произошел несчастный случай – мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна. Подробности устанавливаются. Начата процессуальная проверка", - сказал источник.В следственных органах республики РИА Новости подтвердили достоверность информации.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221007/mobilizovannyy-1822143504.html
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501510_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4dce1e96ba8a300923c6f8c22ce8801d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
06:52 09.10.2022 (обновлено: 07:00 09.10.2022)
 
В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая

Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин погиб, выпав из окна в сборном пункте

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин разбился насмерть, выпав из окна в сборном пункте, следователи начали процессуальную проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что ночью в одном из сборных пунктов призывников умер житель Якутии, ожидавший вместе с другими мобилизованными отправки в военную часть. Якобы мужчина попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 09:47
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный
"Да, ночью произошел несчастный случай – мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна. Подробности устанавливаются. Начата процессуальная проверка", - сказал источник.
В следственных органах республики РИА Новости подтвердили достоверность информации.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:18Специальная военная операция на Украине
В Госдуму внесли проект о критериях для частичной мобилизации
 
ПроисшествияСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала