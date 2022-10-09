https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822558705.html

В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая

В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая - РИА Новости, 09.10.2022

В Якутии мобилизованный погиб в результате несчастного случая

Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин разбился насмерть, выпав из окна в сборном пункте, следователи начали процессуальную проверку, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T06:52

2022-10-09T06:52

2022-10-09T07:00

происшествия

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501510_0:217:3078:1948_1920x0_80_0_0_62f2fb73a72399d9dbced92af25ca671.jpg

ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации якутянин разбился насмерть, выпав из окна в сборном пункте, следователи начали процессуальную проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что ночью в одном из сборных пунктов призывников умер житель Якутии, ожидавший вместе с другими мобилизованными отправки в военную часть. Якобы мужчина попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал."Да, ночью произошел несчастный случай – мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна. Подробности устанавливаются. Начата процессуальная проверка", - сказал источник.В следственных органах республики РИА Новости подтвердили достоверность информации.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221007/mobilizovannyy-1822143504.html

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии