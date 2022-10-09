https://ria.ru/20221009/miting-1822629903.html

"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек

"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек - РИА Новости, 09.10.2022

"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек

Более 60 тысяч человек приняли участие в воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе, который организовала партия "Шор", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:43

2022-10-09T17:43

2022-10-09T17:43

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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе, который организовала партия "Шор", сообщила пресс-служба политформирования.Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов.Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта."В сегодняшней акции приняли участие 60 тысяч человек, в очередной раз требуя отставки власти партии "Действие и солидарность" и Майи Санду, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Еще 100 палаток было установлено сегодня на бульваре Штефана чел Маре", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор".Организаторы уточнили, что всего в центре столицы установлено около 350 палаток, в которых люди живут уже четыре недели, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html

https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821533949.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, кишинев, россия, молдавия