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"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек - РИА Новости, 09.10.2022
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"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек
"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек - РИА Новости, 09.10.2022
"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек
Более 60 тысяч человек приняли участие в воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе, который организовала партия "Шор", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:43
2022-10-09T17:43
в мире
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе, который организовала партия "Шор", сообщила пресс-служба политформирования.Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов.Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта."В сегодняшней акции приняли участие 60 тысяч человек, в очередной раз требуя отставки власти партии "Действие и солидарность" и Майи Санду, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Еще 100 палаток было установлено сегодня на бульваре Штефана чел Маре", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор".Организаторы уточнили, что всего в центре столицы установлено около 350 палаток, в которых люди живут уже четыре недели, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html
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в мире, майя санду, кишинев, россия, молдавия
В мире, Майя Санду, Кишинев, Россия, Молдавия
17:43 09.10.2022
 
"Шор": в акции оппозиции в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек

"Шор": в антиправительственном митинге в Кишиневе приняли участие более 60 тысяч человек

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе, который организовала партия "Шор", сообщила пресс-служба политформирования.
Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе с фигурой премьера Молдавии Гаврилицы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
16:30
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта.
"В сегодняшней акции приняли участие 60 тысяч человек, в очередной раз требуя отставки власти партии "Действие и солидарность" и Майи Санду, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Еще 100 палаток было установлено сегодня на бульваре Штефана чел Маре", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор".
Организаторы уточнили, что всего в центре столицы установлено около 350 палаток, в которых люди живут уже четыре недели, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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