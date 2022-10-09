https://ria.ru/20221009/mishustin-1822576278.html

Мишустин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Мишустин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 09.10.2022

Мишустин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост в условиях санкционного давления, российские власти продолжат оказывать... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:59

2022-10-09T10:59

2022-10-09T10:59

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост в условиях санкционного давления, российские власти продолжат оказывать аграриям серьезную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником."Сегодня в условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости отрасли", - отметил премьер.Однако, по его словам, необходимо и дальше "сохранять набранные темпы, увеличивать урожайность, развивать племенное дело, вовлекать новые земли в сельхозоборот, реализовывать проекты в сфере селекции и генетики"."Правительство и дальше будет оказывать серьёзную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе. Для этого разработан комплекс мер по снижению административных барьеров, предоставлению льготного кредитования и бессрочной сельской ипотеки. Также расширен перечень субсидируемых направлений, что позволит ускорить строительство и обновление предприятий", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20221009/selkhozpromyshlennost-1822198233.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, михаил мишустин