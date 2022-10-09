https://ria.ru/20221009/mishustin-1822576278.html
Мишустин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Мишустин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 09.10.2022
Мишустин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост в условиях санкционного давления, российские власти продолжат оказывать... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:59
2022-10-09T10:59
2022-10-09T10:59
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост в условиях санкционного давления, российские власти продолжат оказывать аграриям серьезную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником."Сегодня в условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости отрасли", - отметил премьер.Однако, по его словам, необходимо и дальше "сохранять набранные темпы, увеличивать урожайность, развивать племенное дело, вовлекать новые земли в сельхозоборот, реализовывать проекты в сфере селекции и генетики"."Правительство и дальше будет оказывать серьёзную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе. Для этого разработан комплекс мер по снижению административных барьеров, предоставлению льготного кредитования и бессрочной сельской ипотеки. Также расширен перечень субсидируемых направлений, что позволит ускорить строительство и обновление предприятий", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20221009/selkhozpromyshlennost-1822198233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Мишустин заявил, что российские власти продолжат оказывать аграриям серьезную поддержку
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост в условиях санкционного давления, российские власти продолжат оказывать аграриям серьезную поддержку, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником.
"Сегодня в условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости отрасли", - отметил премьер.
Однако, по его словам, необходимо и дальше "сохранять набранные темпы, увеличивать урожайность, развивать племенное дело, вовлекать новые земли в сельхозоборот, реализовывать проекты в сфере селекции и генетики".
"Правительство и дальше будет оказывать серьёзную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе. Для этого разработан комплекс мер по снижению административных барьеров, предоставлению льготного кредитования и бессрочной сельской ипотеки. Также расширен перечень субсидируемых направлений, что позволит ускорить строительство и обновление предприятий", - добавил Мишустин.