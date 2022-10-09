https://ria.ru/20221009/minoborony-1822603114.html

ВС России отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области

ВС России отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2022

ВС России отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области, в результате было уничтожено 90 РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:46

2022-10-09T14:46

2022-10-09T16:15

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области, в результате было уничтожено 90 боевиков и боевая техника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221009/vks-1822604227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Все безуспешные атаки на позиции российских войск были отражены" Минобороны России сообщило о нанесении ударов по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения "Барс" в районе Запорожья. 2022-10-09T14:46 true PT6M24S

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область , вооруженные силы украины