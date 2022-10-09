https://ria.ru/20221009/minoborony-1822603114.html
ВС России отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области
ВС России отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2022
ВС России отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области, в результате было уничтожено 90 РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:46
2022-10-09T14:46
2022-10-09T16:15
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области, в результате было уничтожено 90 боевиков и боевая техника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221009/vks-1822604227.html
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Конашенков: "Все безуспешные атаки на позиции российских войск были отражены"
Минобороны России сообщило о нанесении ударов по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения "Барс" в районе Запорожья.
2022-10-09T14:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
14:46 09.10.2022 (обновлено: 16:15 09.10.2022)
ВС России отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области
ВС России отразили атаки двух рот ВСУ в Херсонской области, уничтожив до 90 боевиков