https://ria.ru/20221009/migranty-1822621548.html

Лиз Трасс хочет "обойти" главу МВД в миграционном вопросе, сообщили СМИ

Лиз Трасс хочет "обойти" главу МВД в миграционном вопросе, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2022

Лиз Трасс хочет "обойти" главу МВД в миграционном вопросе, сообщили СМИ

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хочет "обойти" министра внутренних дел Суэллу Браверман в вопросе ослабления иммиграционных ограничений, сообщает... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:03

2022-10-09T17:03

2022-10-09T17:12

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хочет "обойти" министра внутренних дел Суэллу Браверман в вопросе ослабления иммиграционных ограничений, сообщает газета Independent.Ранее СМИ сообщали, что правительство Великобритании может провести реформу визовой системы с целью привлечения большего числа трудовых мигрантов для решения проблемы острой нехватки рабочей силы. Однако ослабление иммиграционных ограничений встречает сильное сопротивление членов кабинета министров, выступающих за Brexit, в частности, со стороны министра внутренних дел Суэллы Браверман, министра внешней торговли Кеми Бэйднока и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга."Премьер-министр пытается оттеснить на задний план министра внутренних дел Суэллу Браверман, чтобы ослабить иммиграционные правила. Это обнажает... раскол в кабинете министров по вопросу о том, как дать толчок экономике", - пишет издание.Газета отмечает, что Трасс хочет ослабить иммиграционные ограничения, чтобы добиться экономического роста в стране и сохранить свой пост, однако сталкивается с "открытым неповиновением" Браверман.По словам двух источников, лоббистам из бизнес-кругов, которые хотят увеличить число иностранных работников для восполнения дефицита рабочей силы, рекомендовали "игнорировать" министерство внутренних дел и продвигать свои интересы в других ведомствах. Источники сообщили изданию, что бизнесменам советовали оказывать давление на министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джекоба Рис-Могга или экс-министра финансов Надхима Захави, который сейчас является канцлером герцогства Ланкастерского."Нам сказали не обращаться в министерство внутренних дел, а изложить свои доводы Риз-Моггу. Это неслыханно. Похоже, что Даунинг-стрит уже пытается обойти министра внутренних дел, которую назначили всего месяц назад", - заявил один из высокопоставленных представителей бизнеса.Генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман была назначена министром внутренних дел Британии 6 сентября.

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

https://ria.ru/20221006/reyting-1821855218.html

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в мире, лиз трасс, великобритания, англия, уэльс