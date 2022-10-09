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Посол КНР в США поблагодарил Илона Маска за его позицию по Тайваню - РИА Новости, 09.10.2022
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Посол КНР в США поблагодарил Илона Маска за его позицию по Тайваню
Посол КНР в США поблагодарил Илона Маска за его позицию по Тайваню - РИА Новости, 09.10.2022
Посол КНР в США поблагодарил Илона Маска за его позицию по Тайваню
Посол Китая в США Цинь Ган в своем аккаунте в социальной сети Twitter в воскресенье выразил благодарность американскому предпринимателю Илону Маску за его... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:48
2022-10-09T17:48
в мире
илон маск
нэнси пелоси
тайвань
сша
мид кнр
китай
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Посол Китая в США Цинь Ган в своем аккаунте в социальной сети Twitter в воскресенье выразил благодарность американскому предпринимателю Илону Маску за его предложение сделать из Тайваня особый административный район КНР."Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и за его идею о создании особой административной зоны для Тайваня", - написал Цинь Ган.Он также отметил, что после воссоединения остров будет пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района и "огромным пространством для развития".Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. "Моя рекомендация... состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня", - цитирует его издание. "Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга", - добавил Маск. Он признал, что идея, вероятно, понравится не всем. "Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", - сказано в публикации.Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение Илона Маска, заявила, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна - две системы".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
https://ria.ru/20221008/tayvan-1822432237.html
https://ria.ru/20221006/mask-1821877589.html
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в мире, илон маск, нэнси пелоси, тайвань, сша, мид кнр, китай
В мире, Илон Маск, Нэнси Пелоси, Тайвань, США, МИД КНР, Китай
17:48 09.10.2022
 
Посол КНР в США поблагодарил Илона Маска за его позицию по Тайваню

Посол КНР в США Цинь Ган поблагодарил Илона Маска за его позицию по Тайваню

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Посол Китая в США Цинь Ган в своем аккаунте в социальной сети Twitter в воскресенье выразил благодарность американскому предпринимателю Илону Маску за его предложение сделать из Тайваня особый административный район КНР.
"Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и за его идею о создании особой административной зоны для Тайваня", - написал Цинь Ган.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 11:13
МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню
Он также отметил, что после воссоединения остров будет пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района и "огромным пространством для развития".
Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. "Моя рекомендация... состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня", - цитирует его издание. "Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга", - добавил Маск. Он признал, что идея, вероятно, понравится не всем. "Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", - сказано в публикации.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 09:16
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение Илона Маска, заявила, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы "одна страна - две системы".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
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В миреИлон МаскНэнси ПелосиТайваньСШАМИД КНРКитай
 
 
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