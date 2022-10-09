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Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/lnr-1822602673.html
Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы
Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы - РИА Новости, 09.10.2022
Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы
Минобороны РФ: в ЛНР обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:41
2022-10-09T15:21
луганская народная республика
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минобороны РФ: в ЛНР обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группыВ районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. "Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль", - сказали в Минобороны.
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия
Луганская Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине
14:41 09.10.2022 (обновлено: 15:21 09.10.2022)
 
Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы

Минобороны России: в ЛНР огнем артиллерии уничтожили четыре украинские диверсионные группы

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР
Бойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минобороны РФ: в ЛНР обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы
В районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. "Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль", - сказали в Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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