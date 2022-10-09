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Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы

Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы - РИА Новости, 09.10.2022

Минобороны: в ЛНР уничтожили четыре украинские диверсионные группы

Минобороны РФ: в ЛНР обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:41

2022-10-09T14:41

2022-10-09T15:21

луганская народная республика

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минобороны РФ: в ЛНР обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группыВ районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. "Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль", - сказали в Минобороны.

луганская народная республика

россия

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2022

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луганская народная республика, россия