https://ria.ru/20221009/lepestok-1822639751.html
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 09.10.2022
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:59
2022-10-09T18:59
2022-10-09T19:28
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В Петровском районе Донецка по улице Молодых гвардейцев на сброшенной вооруженными формированиями Украины запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранен мужчина 1973 года рождения", - сообщили в штабе.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, петровский район, донецк (днр), украина
В мире, Петровский район, Донецк (ДНР), Украина
18:59 09.10.2022 (обновлено: 19:28 09.10.2022)
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, заявили в ДНР