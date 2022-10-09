https://ria.ru/20221009/latur-1822591848.html

Умер французский социолог и философ Бруно Латур

Умер французский социолог и философ Бруно Латур - РИА Новости, 09.10.2022

Умер французский социолог и философ Бруно Латур

Французский социолог и философ, автор книг "Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию" и "Политика природы. Как привить наукам демократию" Бруно РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:05

2022-10-09T13:05

2022-10-09T13:55

наука

франция

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ПАРИЖ, 9 окт –РИА Новости. Французский социолог и философ, автор книг "Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию" и "Политика природы. Как привить наукам демократию" Бруно Латур скончался в воскресенье в возрасте 75 лет, сообщила газета Monde."Социолог, антрополог и философ Бруно Латур скончался в ночь на 9 октября в возрасте 75 лет", - пишет издание со ссылкой на родных философа.Бруно Латур – один из самых знаменитых французских философов и социологов науки. В своих работах он затрагивал почти все области знания - экологию, право, религию, науку и технологии. Автор более 40 научных трудов и публикаций, в 2013 году Латур получил престижную награду в области гуманитарных наук - премию Хольберга, а в 2021-м за свои труды был награжден премией Киото. Философ также являлся почетным профессором Института политических исследований Франции (Sciences Po).Латур особенно интересовался вопросам организации научных исследований. В эссе "Дайте мне лабораторию, и я переверну мир" философ переосмысливает работу лабораторий, рассуждает о проникновении исследовательской деятельности во многие сферы жизни благодаря совершенствованию технологий и научному прогрессу.Совместно с французским и британским социологами Мишелем Каллоном и Джоном Ло Латур является основоположником акторно-сетевой теории. В книге "Пересборка социального", ставшей введением в эту теорию, он ставит под вопрос то, что общество традиционно относит к области социальных наук.В книге "Политика природы" философ размышляет о новой концепции политической экологии, которая позволила бы совместить научные практики с демократическим процессом принятия решений.

https://ria.ru/20221003/sverkhrazum-1820584545.html

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, франция