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ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск у Кременной - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/kremennaya-1822629479.html
ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск у Кременной
ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск у Кременной - РИА Новости, 09.10.2022
ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск у Кременной
Российские войска нанесли артиллерийский удар по скоплению украинской техники и личного состава в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:40
2022-10-09T18:36
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ, 9 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли артиллерийский удар по скоплению украинской техники и личного состава в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная, передает корреспондент РИА Новости.Журналисты стали свидетелями работы разведки группировки "О" ("Отважные"), которая при помощи тепловизионного прибора обнаружила скопление ВСУ.Уточняется, что удары по противнику нанесли из РСЗО "Град". В результате оказались повреждены несколько машин украинских военных, личный состав понес потери убитыми и ранеными."Они (войска Киева. — Прим. ред.) пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведем наблюдение днем и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления. За последние дни удалось сорвать несколько их попыток наступать", —рассказал агентству разведчик ВС России.Ранее сообщалось, что город Кременная и его окрестности активно готовятся к обороне на фоне наступления украинской армии.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
https://ria.ru/20221009/vsu-1822575975.html
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донбасс
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луганская народная республика
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Работа разведгруппы "Отважные" в ночных условиях
По данным разведчиков, несколько машин украинских военных были повреждены, личный состав тоже понес потери убитыми и ранеными.
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донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия
17:40 09.10.2022 (обновлено: 18:36 09.10.2022)
 
ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск у Кременной

Российские войска ударили из "Градов" по скоплению украинской армии у Кременной в Донбассе

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ, 9 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли артиллерийский удар по скоплению украинской техники и личного состава в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты стали свидетелями работы разведки группировки "О" ("Отважные"), которая при помощи тепловизионного прибора обнаружила скопление ВСУ.
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Уточняется, что удары по противнику нанесли из РСЗО "Град". В результате оказались повреждены несколько машин украинских военных, личный состав понес потери убитыми и ранеными.
"Они (войска Киева. — Прим. ред.) пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведем наблюдение днем и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления. За последние дни удалось сорвать несколько их попыток наступать", —рассказал агентству разведчик ВС России.
Ранее сообщалось, что город Кременная и его окрестности активно готовятся к обороне на фоне наступления украинской армии.
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С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
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