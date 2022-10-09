https://ria.ru/20221009/koronavirus-1822581257.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 518 человек, скончались два человека, сообщается в воскресенье на портале... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:40

2022-10-09T11:40

2022-10-09T11:47

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 518 человек, скончались два человека, сообщается в воскресенье на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 518, госпитализировано 44 человека, выздоровели 713 человек, два человека умерли за сутки", - говорится в региональной сводке.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 661 человек.

https://ria.ru/20221009/koronavirus-1822577181.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии