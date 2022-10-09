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В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221009/koronavirus-1822581257.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 518 человек, скончались два человека, сообщается в воскресенье на портале... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:40
2022-10-09T11:47
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 518 человек, скончались два человека, сообщается в воскресенье на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 518, госпитализировано 44 человека, выздоровели 713 человек, два человека умерли за сутки", - говорится в региональной сводке.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 661 человек.
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московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:40 09.10.2022 (обновлено: 11:47 09.10.2022)
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 518 новых случаев COVID-19, умерли два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 518 человек, скончались два человека, сообщается в воскресенье на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 518, госпитализировано 44 человека, выздоровели 713 человек, два человека умерли за сутки", - говорится в региональной сводке.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 661 человек.
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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