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В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221009/koronavirus-1822577181.html
В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 1 017 человек с COVID-19, на 53,2% меньше, чем накануне, выздоровели 28 793, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:06
2022-10-09T11:06
распространение коронавируса
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здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1 017 человек с COVID-19, на 53,2% меньше, чем накануне, выздоровели 28 793, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 9 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 017 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,2% ... Выздоровело за сутки 28 793 человека, или на 24,8% меньше в сравнении с 8 октября 2022 года", - говорится в сообщении."Выявлено 18 819 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 102 человека", - сообщает оперштаб.Рост числа госпитализаций произошел в девяти субъектах, снижение - в 70 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:06 09.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 18 819 новых случаев COVID-19, умерли 102 человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1 017 человек с COVID-19, на 53,2% меньше, чем накануне, выздоровели 28 793, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 9 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 017 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,2% ... Выздоровело за сутки 28 793 человека, или на 24,8% меньше в сравнении с 8 октября 2022 года", - говорится в сообщении.
"Выявлено 18 819 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 102 человека", - сообщает оперштаб.
Рост числа госпитализаций произошел в девяти субъектах, снижение - в 70 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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