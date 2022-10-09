https://ria.ru/20221009/koronavirus-1822577181.html

В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1017 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 1 017 человек с COVID-19, на 53,2% меньше, чем накануне, выздоровели 28 793, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:06

2022-10-09T11:06

2022-10-09T11:06

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1 017 человек с COVID-19, на 53,2% меньше, чем накануне, выздоровели 28 793, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 9 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 017 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,2% ... Выздоровело за сутки 28 793 человека, или на 24,8% меньше в сравнении с 8 октября 2022 года", - говорится в сообщении."Выявлено 18 819 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 102 человека", - сообщает оперштаб.Рост числа госпитализаций произошел в девяти субъектах, снижение - в 70 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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