05:05 09.10.2022 (обновлено: 05:14 09.10.2022)
СМИ: в Японии допустили, что КНДР испытала баллистические ракеты подлодок
NHK: минобороны Японии не исключило, что КНДР провела пуски БРПЛ
© AP Photo / Ahn Young-joonПоказ по ТВ запуска ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Показ по ТВ запуска ракет в КНДР . Архивное фото
ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии не исключает, что КНДР в ночь на воскресенье провела пуски баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и проводит анализ, был ли их тип аналогичен ракете, которую испытали в октябре 2021 года, сообщает телеканал NHK.
"Согласно данным министерства обороны, с учетом точки пуска существует возможность того, что были выпущены баллистические ракеты подводных лодок. Министерство обороны также анализирует информацию о том, был ли тип выпущенных ракет аналогичным той БРПЛ, испытание которой проводилось в октябре прошлого года и которая летела по нестандартной траектории", - отмечается в сообщении телеканала.
Ранее агентство Ренхап передавало со ссылкой на южнокорейских военных, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.
Согласно оценке японских военных, обе баллистические ракеты, выпущенные КНДР, пролетели 350 километров с максимальной высотой полета в 100 километров и упали вне исключительной экономической зоны Японии.
Последний раз КНДР официально заявляла об испытании БРПЛ в октябре 2021 года. При этом, 7 мая этого года после очередного ракетного пуска японское военное ведомство уже предполагало возможное испытание БРПЛ. В тот раз, однако, официальная северокорейская пресса не обнародовала никаких данных, хотя обычно публикует информацию о пусках через день после фактических испытаний.
Северная Корея проводит с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.
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