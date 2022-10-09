Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/kishinev-1822671958.html
Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция
Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция
Убрать палатки протестующих с главной улицы Кишинева и возобновить движение транспорта должна полиция Молдавии, а не городская администрация, заявил мэр столицы РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T23:05
2022-10-10T10:24
в мире
жкх
ион чебан
майя санду
кишинев
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587491187_0:0:3496:1966_1920x0_80_0_0_f209fea34c10883a67bc1cc7a4fea9ad.jpg
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Убрать палатки протестующих с главной улицы Кишинева и возобновить движение транспорта должна полиция Молдавии, а не городская администрация, заявил мэр столицы Ион Чебан.Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки."Делают все, чтобы обвинить мэрию Кишинева в том, что она не разблокировала улицу и не остановила протест для тех, кто сидит в мягких креслах в зданиях напротив. Полиция — это те, кто должен нести ответственность за общественный порядок и принимать меры в случае нарушения закона", — написал Чебан в соцсетях.Он отметил, что мэрия лишь получает уведомления о проведении акции протеста, но не может ее регулировать. Мэр призвал жителей Кишинева избегать центра города и отметил, что ситуацию в столице хотят дестабилизировать."Вопрос к ответственным лицам, к полиции, которые сегодня сидят, засунув руки в карманы, выжидают, действуют преднамеренно и не вмешиваются, хотя это их прямая работа", — добавил столичный градоначальник.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822615895.html
кишинев
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587491187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a029fb769605d5ed927e8de9916f05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, ион чебан, майя санду, кишинев, молдавия, россия
В мире, ЖКХ, Ион Чебан, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия
23:05 09.10.2022 (обновлено: 10:24 10.10.2022)
 
Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция

Мэр Кишинева Чебан: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Убрать палатки протестующих с главной улицы Кишинева и возобновить движение транспорта должна полиция Молдавии, а не городская администрация, заявил мэр столицы Ион Чебан.
Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки.
Акция протеста в Кишиневе перед парламентом - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:30
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
"Делают все, чтобы обвинить мэрию Кишинева в том, что она не разблокировала улицу и не остановила протест для тех, кто сидит в мягких креслах в зданиях напротив. Полиция — это те, кто должен нести ответственность за общественный порядок и принимать меры в случае нарушения закона", — написал Чебан в соцсетях.
Он отметил, что мэрия лишь получает уведомления о проведении акции протеста, но не может ее регулировать. Мэр призвал жителей Кишинева избегать центра города и отметил, что ситуацию в столице хотят дестабилизировать.
"Вопрос к ответственным лицам, к полиции, которые сегодня сидят, засунув руки в карманы, выжидают, действуют преднамеренно и не вмешиваются, хотя это их прямая работа", — добавил столичный градоначальник.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Акция протеста в Кишиневе перед парламентом - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:14
Партия "Шор" требует у властей выполнения требований народа за неделю
 
В миреЖКХИон ЧебанМайя СандуКишиневМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала