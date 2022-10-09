https://ria.ru/20221009/kishinev-1822671958.html

Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция

Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция - РИА Новости, 10.10.2022

Мэр Кишинева: ответственность за блокировку улиц при протесте несет полиция

Убрать палатки протестующих с главной улицы Кишинева и возобновить движение транспорта должна полиция Молдавии, а не городская администрация, заявил мэр столицы РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-09T23:05

2022-10-09T23:05

2022-10-10T10:24

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КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Убрать палатки протестующих с главной улицы Кишинева и возобновить движение транспорта должна полиция Молдавии, а не городская администрация, заявил мэр столицы Ион Чебан.Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки."Делают все, чтобы обвинить мэрию Кишинева в том, что она не разблокировала улицу и не остановила протест для тех, кто сидит в мягких креслах в зданиях напротив. Полиция — это те, кто должен нести ответственность за общественный порядок и принимать меры в случае нарушения закона", — написал Чебан в соцсетях.Он отметил, что мэрия лишь получает уведомления о проведении акции протеста, но не может ее регулировать. Мэр призвал жителей Кишинева избегать центра города и отметил, что ситуацию в столице хотят дестабилизировать."Вопрос к ответственным лицам, к полиции, которые сегодня сидят, засунув руки в карманы, выжидают, действуют преднамеренно и не вмешиваются, хотя это их прямая работа", — добавил столичный градоначальник.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822615895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, ион чебан, майя санду, кишинев, молдавия, россия