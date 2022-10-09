https://ria.ru/20221009/kholera-1822645317.html
СМИ: в Ливане зарегистрировали 14 новых случаев холеры
СМИ: в Ливане зарегистрировали 14 новых случаев холеры - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ: в Ливане зарегистрировали 14 новых случаев холеры
Четырнадцать новых случаев холеры зарегистрированы в Ливане, сообщает телеканал LBC со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения страны. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:42
2022-10-09T19:42
2022-10-09T19:42
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев холеры зарегистрированы в Ливане, сообщает телеканал LBC со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения страны.В четверг минздрав Ливана информировал о первом за почти 30 лет случае заболевания холерой."Зарегистрировано 14 новых случаев холеры. Трое больных находятся в государственной больнице Хальба, другие шесть человек имеют легкие симптомы, не требующие госпитализации, остальные пять случаев бессимптомные", - рассказали источники телеканала в минздраве.В соседней Сирии холера бушует уже больше месяца, по официальным данным минздрава САР, зарегистрированы более 400 случаев, скончались 33 человека.Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в среду, что 27 стран сообщили о возобновлении вспышки холеры за последние девять месяцев.
https://ria.ru/20221002/kholera-1821041841.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, ливан, сирия, воз
В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, Ливан, Сирия, ВОЗ
СМИ: в Ливане зарегистрировали 14 новых случаев холеры
LBC со ссылкой на Минздрав: 14 новых случаев холеры зарегистрировали в Ливане