ФРГ отправит пакет помощи ВСУ в размере 11 миллионов евро, сообщил Spiegel
Spiegel: правительство ФРГ сформировало пакет помощи Украине в размере 11 миллионов евро
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Правительство ФРГ сформировало новый пакет помощи Украине в размере 11 миллионов евро, который будет включать поставки курток, палаток и другого снаряжения для украинских военных, рассчитанный на холодные месяцы, сообщил немецкий журнал Spiegel.
По данным издания, правительство Германии сформировало еще один пакет помощи для Украины.
"После соответствующей просьбы украинского руководства Берлин хочет как можно быстрее поставить снаряжение для приближающейся зимы на общую сумму в 11 миллионов евро. В пакет поддержки входят 100 000 комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты", - отмечает журнал.
Отмечается, что минобороны Украины еще в конце лета срочно запросило через НАТО зимнее снаряжение для своих военных. В обращении на имя генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга украинский министр обороны Алексей Резников указал, что Киеву срочно требуется обмундирование для 200 000 солдат. Также, по данным издания, несколько других стран НАТО сообщили в штаб-квартиру Альянса, что они хотят сформировать зимние пакеты помощи по аналогии с Германией.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.