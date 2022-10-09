https://ria.ru/20221009/gazoprovod-1822624153.html

Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2"

Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 09.10.2022

Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2"

Китайские ученые при помощи передовых спутниковых технологий оценили масштабы утечки газа, вызванной разрушениями на газопроводе "Северный поток — 2": она... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:18

2022-10-09T17:18

2022-10-09T17:18

россия

китай

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

экономика

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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китайские ученые при помощи передовых спутниковых технологий оценили масштабы утечки газа, вызванной разрушениями на газопроводе "Северный поток — 2": она достигала 70 тонн в час, пишет издание South China Morning Post.Как отмечает издание, после инцидента на газопроводе китайское правительство поручило ученым оценить масштабы выброса метана в атмосферу, для этого был задействован один из самых передовых китайских спутников зондирования Земли "Гаофэнь-5 02".По подсчетам ученых, основываясь на данных, полученных 30 сентября в районе разрыва трубы газопровода "Северный поток — 2", утечка газа достигала 70 тонн в час.Спутник "Гаофэнь-5 02" был запущен Китаем в сентябре 2021 года, он имеет сверхчувствительные инфракрасные датчики, способные обнаруживать и измерять объемы выбросов метана в атмосферу.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html

https://ria.ru/20221009/namek-1822558326.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", экономика