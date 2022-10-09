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Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 09.10.2022
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Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2"
Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 09.10.2022
Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2"
Китайские ученые при помощи передовых спутниковых технологий оценили масштабы утечки газа, вызванной разрушениями на газопроводе "Северный поток — 2": она... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:18
2022-10-09T17:18
россия
китай
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
экономика
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китайские ученые при помощи передовых спутниковых технологий оценили масштабы утечки газа, вызванной разрушениями на газопроводе "Северный поток — 2": она достигала 70 тонн в час, пишет издание South China Morning Post.Как отмечает издание, после инцидента на газопроводе китайское правительство поручило ученым оценить масштабы выброса метана в атмосферу, для этого был задействован один из самых передовых китайских спутников зондирования Земли "Гаофэнь-5 02".По подсчетам ученых, основываясь на данных, полученных 30 сентября в районе разрыва трубы газопровода "Северный поток — 2", утечка газа достигала 70 тонн в час.Спутник "Гаофэнь-5 02" был запущен Китаем в сентябре 2021 года, он имеет сверхчувствительные инфракрасные датчики, способные обнаруживать и измерять объемы выбросов метана в атмосферу.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html
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россия, китай, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", экономика
Россия, Китай, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Экономика
17:18 09.10.2022
 
Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2"

SCMP: китайские ученые оценили утечку газа на "Северном потоке — 2" в 70 тонн в час

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китайские ученые при помощи передовых спутниковых технологий оценили масштабы утечки газа, вызванной разрушениями на газопроводе "Северный поток — 2": она достигала 70 тонн в час, пишет издание South China Morning Post.
Как отмечает издание, после инцидента на газопроводе китайское правительство поручило ученым оценить масштабы выброса метана в атмосферу, для этого был задействован один из самых передовых китайских спутников зондирования Земли "Гаофэнь-5 02".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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"Там россыпь химоружия": как подрыв "Северных потоков" бьет по экологии
По подсчетам ученых, основываясь на данных, полученных 30 сентября в районе разрыва трубы газопровода "Северный поток — 2", утечка газа достигала 70 тонн в час.
Спутник "Гаофэнь-5 02" был запущен Китаем в сентябре 2021 года, он имеет сверхчувствительные инфракрасные датчики, способные обнаруживать и измерять объемы выбросов метана в атмосферу.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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РоссияКитайСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"Экономика
 
 
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