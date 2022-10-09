https://ria.ru/20221009/energoresursy-1822600488.html

Ситуация с энергоресурсами для Европы будет плачевной, заявил Песков

Ситуация с энергоресурсами для Европы будет плачевной, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2022

Ситуация с энергоресурсами для Европы будет плачевной, заявил Песков

Ситуация с энергоресурсами в перспективе 10-20 лет будет иметь весьма плачевные последствия для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:24

2022-10-09T14:24

2022-10-09T14:24

цены на нефть

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

павел зарубин

европа

россия

берлин (город)

нато

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Ситуация с энергоресурсами в перспективе 10-20 лет будет иметь весьма плачевные последствия для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".Песков сообщил, что американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности."Загибается производство. Наступает деиндустриализация. Все это, причем, в, наверное, в перспективе следующих 10-20 лет, как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", - сказал Песков.В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.

https://ria.ru/20221009/neft-1822599981.html

европа

россия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, европа, россия, берлин (город), нато