https://ria.ru/20221009/energoresursy-1822600488.html
Ситуация с энергоресурсами для Европы будет плачевной, заявил Песков
Ситуация с энергоресурсами для Европы будет плачевной, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2022
Ситуация с энергоресурсами для Европы будет плачевной, заявил Песков
Ситуация с энергоресурсами в перспективе 10-20 лет будет иметь весьма плачевные последствия для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:24
2022-10-09T14:24
2022-10-09T14:24
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Ситуация с энергоресурсами в перспективе 10-20 лет будет иметь весьма плачевные последствия для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".Песков сообщил, что американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности."Загибается производство. Наступает деиндустриализация. Все это, причем, в, наверное, в перспективе следующих 10-20 лет, как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", - сказал Песков.В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.
https://ria.ru/20221009/neft-1822599981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, европа, россия, берлин (город), нато
Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Павел Зарубин, Европа, Россия, Берлин (город), НАТО
Ситуация с энергоресурсами для Европы будет плачевной, заявил Песков
Песков: ситуация с энергоресурсами будет иметь плачевные последствия для европейцев