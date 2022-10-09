https://ria.ru/20221009/donetsk-1822553358.html
В Донецке раздались семь залпов ПВО
В Донецке раздались семь залпов ПВО - РИА Новости, 09.10.2022
В Донецке раздались семь залпов ПВО
Семь залпов ПВО были слышны в Донецке в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T01:33
2022-10-09T01:33
2022-10-09T01:48
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Семь залпов ПВО были слышны в Донецке в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Какие цели были поражены, пока не сообщается.Вечером в субботу при попадании украинского 155-миллиметрового снаряда по центру Донецка пострадал один человек, были повреждены жилые здания.
https://ria.ru/20221003/pvo-1821251377.html
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донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР)
01:33 09.10.2022 (обновлено: 01:48 09.10.2022)
В Донецке раздались семь залпов ПВО
В Донецке в ночь на воскресенье раздались семь залпов ПВО