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В Донецке раздались семь залпов ПВО - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/donetsk-1822553358.html
В Донецке раздались семь залпов ПВО
В Донецке раздались семь залпов ПВО - РИА Новости, 09.10.2022
В Донецке раздались семь залпов ПВО
Семь залпов ПВО были слышны в Донецке в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T01:33
2022-10-09T01:48
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Семь залпов ПВО были слышны в Донецке в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Какие цели были поражены, пока не сообщается.Вечером в субботу при попадании украинского 155-миллиметрового снаряда по центру Донецка пострадал один человек, были повреждены жилые здания.
https://ria.ru/20221003/pvo-1821251377.html
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донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР)
01:33 09.10.2022 (обновлено: 01:48 09.10.2022)
 
В Донецке раздались семь залпов ПВО

В Донецке в ночь на воскресенье раздались семь залпов ПВО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДонецк после обстрелов со стороны ВСУ
Донецк после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Донецк после обстрелов со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Семь залпов ПВО были слышны в Донецке в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Какие цели были поражены, пока не сообщается.
Обстрел Ворошиловского района Донецка
3 октября, 18:39Специальная военная операция на Украине
В Донецке ПВО перехватила ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS
Вечером в субботу при попадании украинского 155-миллиметрового снаряда по центру Донецка пострадал один человек, были повреждены жилые здания.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)
 
 
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