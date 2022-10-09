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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:35
2022-10-09T16:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров..., 14.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров..., 15.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
донецк (днр)
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происшествия, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:35 09.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров..., 14.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров..., 15.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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