https://ria.ru/20221009/donbass-1822618196.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:35

2022-10-09T16:35

2022-10-09T16:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров..., 14.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров..., 15.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины