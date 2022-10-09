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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/donbass-1822574456.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек
Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:33
2022-10-09T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная милиция ЛНР."Уничтожено: до 60 человек личного состава; две артиллерийские установки; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Накануне Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера.
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:33 09.10.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 60 человек и четыре БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР в Донбассе
Бойцы Народной милиции ЛНР в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная милиция ЛНР.
"Уничтожено: до 60 человек личного состава; две артиллерийские установки; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Накануне Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера.
Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
10:08
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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