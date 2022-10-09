https://ria.ru/20221009/donbass-1822574456.html

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек

Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:33

2022-10-09T10:33

2022-10-09T10:33

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная милиция ЛНР."Уничтожено: до 60 человек личного состава; две артиллерийские установки; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Накануне Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера.

https://ria.ru/20221009/dnr-1822572405.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины