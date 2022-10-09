https://ria.ru/20221009/donbass-1822574456.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек
Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:33
2022-10-09T10:33
2022-10-09T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная милиция ЛНР."Уничтожено: до 60 человек личного состава; две артиллерийские установки; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Накануне Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и два бронетранспортера.
https://ria.ru/20221009/dnr-1822572405.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 60 человек и четыре БТР