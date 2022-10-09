https://ria.ru/20221009/donbass-1822567801.html

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:22

2022-10-09T09:22

2022-10-09T09:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 8 октября 2022 года составляет девять человек (три погибли, шесть ранены)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

донецкая народная республика

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донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины