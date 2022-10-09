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В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:22
2022-10-09T09:22
2022-10-09T09:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 8 октября 2022 года составляет девять человек (три погибли, шесть ранены)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Представительство ДНР: три человека погибли, шесть пострадали за сутки из-за обстрелов ВСУ