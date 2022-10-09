https://ria.ru/20221009/dnr-1822657799.html

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 09.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска вечером обстреляли город Донецк и населенные пункты Зайцево и Ясиноватая, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:56

2022-10-09T20:56

2022-10-09T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

ясиноватая

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером обстреляли город Донецк и населенные пункты Зайцево и Ясиноватая, заявило представительство ДНР в СЦКК.Согласно информации СЦКК, украинские силы суммарно выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров с 16.05 по 18.25 в направлении Куйбышевского района Донецка, а также шесть снарядов того же калибра с 19.35 по 19.45 в направлении Кировского района города.Кроме того, в 18.00 в направлении населенного пункта Зайцево выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, в 18.25 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров в направлении Киевского района Донецка.Также в направлении населенного пункта Ясиноватая в 19.55 и 20.15 с украинской стороны всего выпущены шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

ясиноватая

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), зайцево, ясиноватая, сцкк, нато