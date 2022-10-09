ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером обстреляли город Донецк и населенные пункты Зайцево и Ясиноватая, заявило представительство ДНР в СЦКК.
Согласно информации СЦКК, украинские силы суммарно выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров с 16.05 по 18.25 в направлении Куйбышевского района Донецка, а также шесть снарядов того же калибра с 19.35 по 19.45 в направлении Кировского района города.
Кроме того, в 18.00 в направлении населенного пункта Зайцево выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, в 18.25 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров в направлении Киевского района Донецка.
Также в направлении населенного пункта Ясиноватая в 19.55 и 20.15 с украинской стороны всего выпущены шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.