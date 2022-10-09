https://ria.ru/20221009/dnr-1822615308.html

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:08

2022-10-09T16:08

2022-10-09T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

справки

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 7.02 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 7.58 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что в 9.30 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 9.45 - еще пять снарядов того же калибра по Киевскому району, а в 10.21 - еще один по Калининскому району. Помимо этого, по данным ведомства, в 10.30 и 11.00 украинские войска выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ясиноватая

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, донецк (днр), макеевка, ясиноватая, сцкк, нато