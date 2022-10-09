Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 7.02 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 7.58 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство заявило, что в 9.30 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 9.45 - еще пять снарядов того же калибра по Киевскому району, а в 10.21 - еще один по Калининскому району. Помимо этого, по данным ведомства, в 10.30 и 11.00 украинские войска выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.