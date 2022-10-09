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В Тайланде завели дело на репортеров CNN, проникших на место убийства детей

В Тайланде завели дело на репортеров CNN, проникших на место убийства детей - РИА Новости, 09.10.2022

В Тайланде завели дело на репортеров CNN, проникших на место убийства детей

Администрация района Утхайсаван в таиландской провинции Нонгбуалампху, где в четверг бывший сержант полиции Панья Кхамрап расстрелял и зарезал 38 человек, в том РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:01

2022-10-09T22:01

2022-10-09T22:08

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БАНГКОК, 9 окт – РИА Новости. Администрация района Утхайсаван в таиландской провинции Нонгбуалампху, где в четверг бывший сержант полиции Панья Кхамрап расстрелял и зарезал 38 человек, в том числе 24 ребенка, подала в местную полицию заявление о незаконном проникновении в отношении двух репортеров CNN, проникших без разрешения на место преступления, в здание детского центра, в котором произошла трагедия.Об этом сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицию. На сотрудников CNN заведено следственное дело по статье о незаконном проникновении в соответствии с УК Таиланда, говорится в сообщении.Председатель районного совета, инициировавший уголовное расследование, заявил журналистам и подозреваемым в районном отделе полиции, что репортеры проявили неуважение к Таиланду и незаконно проникли на объект, принадлежащий государству, на территории которого проводятся следственные действия."Вам следовало испытывать к нам какое-то уважение. Зачем вы вообще сделали это? (проникли на территорию детского центра – ред.)", - спросил он репортеров американского телеканала.Начальник районного отдела полиции полковник Чакрапхат Вичитвайтхая, который принял заявление от председателя районного совета, заявил журналистам, что уголовное расследование в отношении двух иностранных репортеров начато, и что в ближайшее время они будут официально проинформированы об обвинениях. Он также добавил, что против репортеров "могут быть выдвинуты и другие обвинения", пишет газета.Двое корреспондентов американского телеканала, прибывшие в Таиланд в день трагедии в Нонгбуалампху сразу после первых сообщений новостных агентств о массовом убийстве, проникли в субботу на место преступления, которое было ясно обозначено натянутой вокруг здания полицейской лентой и знаками, запрещающими вход на территорию детского центра. Они были замечены и сфотографированы местными жителями в момент, когда покидали здание, перелезая через забор.Репортаж, снятый в здании репортерами CNN, гражданкой Австралии и гражданином Великобритании, был выложен на интернет-сайте телеканала и показан по телевидению прежде, чем районные власти успели отреагировать на незаконные действия журналистов, сообщает Bangkok Post.Рано утром в воскресенье с резкой критикой действий репортеров CNN выступили Таиландская ассоциация журналистов и Клуб иностранных корреспондентов Таиланда, зарегистрированный в стране, как общественная организация иностранных журналистов.После того, как стало известно о неблаговидном поступке репортеров CNN, в воскресенье днем телеканал убрал репортаж с сайта и выпустил заявление, в котором было выражено "сожаление в случае, если репортаж был воспринят кем-то с обидой или вызвал негативные эмоции", однако не было извинений.Днем в воскресенье иммиграционная полиция Таиланда объявила об отзыве таиландских виз репортеров CNN, так как они въехали в страну по туристическим визам и, сняв и опубликовав репортаж, нарушили запрет на работу в Таиланде при посещении страны по визам туристической категории.По делу о незаконном проникновении журналистам CNN грозит тюремное заключение сроком до одного года и/или денежный штраф. Нарушение правил пребывания в стране по туристической визе предполагает судебный денежный штраф и депортацию из страны.

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