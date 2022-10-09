https://ria.ru/20221009/biznes-1822296259.html

"Сворачивают производство". Куда крупный бизнес эвакуируется из Европы

"Сворачивают производство". Куда крупный бизнес эвакуируется из Европы - РИА Новости, 09.10.2022

"Сворачивают производство". Куда крупный бизнес эвакуируется из Европы

В ЕС один за одним закрываются заводы — из-за высоких цен на энергоресурсы производство оказалось нерентабельным. Другие предприятия спешно переносят мощности в РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:11

экономика

цены на нефть

сша

евросоюз

европа

китай

александр новак

северный поток — 2

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ирина Красикова. В ЕС один за одним закрываются заводы — из-за высоких цен на энергоресурсы производство оказалось нерентабельным. Другие предприятия спешно переносят мощности в США и Китай. Без российского газа Европа рискует вовсе лишиться промышленности, предупреждают аналитики. Плюс грозит затяжная рецессия.С надеждой на американцев и китайцевИндустриальная миграция из Европы началась еще несколько лет назад — из-за "зеленого" курса ЕС.Заводы заставляли меньше загрязнять атмосферу, ввели максимальный объем выбросов парниковых газов. В основном били рублем, то есть евро: те, кто не выполнял требования, платили большие штрафы.Потом и вовсе заговорили об углеродном налоге. "Защита окружающей среды привела к увеличению фискальной нагрузки в металлургии, производстве удобрений, химической отрасли. Компании пересмотрели стратегии. Нарастили мощности в США или Китае", — напоминает Федор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования.Нынешний энергетический кризис, вызванный подорожанием газа, обострил ситуацию. Предприятия стали нерентабельными.Приходится существенно повышать цены на продукцию, чтобы окупить затраты. Однако в условиях глобальной конкуренции это весьма рискованно. Спрос падает — покупатели находят альтернативу у поставщиков из других стран.Поэтому европейские заводы спешно переносят мощности в Соединенные Штаты. Это затронуло машиностроение, химическую промышленность. "Порядка 60 компаний из разных секторов экономики сокращают производство в Европе и расширяют за океаном. Там нефть, газ и уголь тоже подорожали, но меньше, чем в ЕС", — говорит Сидоров.В частности, так поступил немецкий автоконцерн Volkswagen.Параллельно немцы активно инвестируют в Китай. Показатель первого полугодия — рекордные десять миллиардов евро. Там планируют открыть заводы BASF и BMW.Однако есть опасения, связанные с двойственной политикой Пекина. С одной стороны, китайцы стараются избежать американских ограничений в связи с украинским кризисом, с другой — демонстрируют лояльность России. Зыбкость такой позиции повышает риск вторичных санкций, которые при наихудшем сценарии затронут и европейские производства в КНР. Неудивительно, что американский рынок выглядит более привлекательным."Все это на руку США, которые давно рассматривают ЕС как конкурента", — отмечает Андрей Морозов, президент союза "Евразийский бизнес-альянс".Между тем есть такие предприятия, которым вовсе пришлось остановиться — слишком велики издержки. С сентября простаивает Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе, сокративший выпуск первичного легкого металла на 40 процентов. На паузе нидерландский цинковый завод Budel и румынский химический гигант Chimcomplex.Пострадал также польский производитель удобрений ANWIL. В Германии закрывает филиалы SKW Sticksoffwerke Piesteritz.Полная деиндустриализацияПоложение усугубили утечки газа на "Северных потоках". ЧП в Балтийском море еще сильнее запутывает и без того непростую ситуацию с поставками российского газа в Европу.Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с турбинами Siemens. Но топливо в трубе оставалось. В так и не заработавшем "Северном потоке — 2" — тоже.Ремонт технически возможен, сообщил вице-премьер Александр Новак. Однако потребуется много средств и времени. По словам специалистов — несколько месяцев, а может, и лет.Страны Евросоюза оказались на пороге деиндустриализации, пишет китайская Global Times. "Растущие издержки вызовут нехватку промышленного сырья в Европе, включая металлы", — говорится в статье.Осознают надвигающийся коллапс и западные политики. "Европа рискует получить огромное сокращение промышленной активности и социальные волнения, если не примет быстрых мер по снижению цен на энергоносители по мере приближения зимы. Без интервенции на газовых рынках возможна массовая деиндустриализация и долгосрочные последствия этого будут очень серьезными", — заявил премьер Бельгии Александр Де Кроо.За океаном прогнозы тоже неутешительные. В ЕС сейчас намного хуже, чем в США, указывает американский экономист Джеффри Сакс. В отличие от европейцев американцы не зависят от российского газа и в состоянии обеспечить внутренний рынок.Между тем синоптики обещают Европе холодную зиму, но с меньшим количеством осадков и без сильного ветра. А это означает слабую электрогенерацию ветряной и гидроэнергетики.К февралю или марту газовые хранилища иссякнут, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Взлетят цены не только на электроэнергию, но и на продукты. В ЕС годовая инфляция несколько месяцев подряд бьет исторические рекорды: в некоторых странах — больше 20%. И это еще не предел.

https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html

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европа

китай

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, сша, евросоюз, европа, китай, александр новак, северный поток — 2, северный поток