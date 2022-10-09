https://ria.ru/20221009/bezhentsy-1822555713.html

СМИ: города в бывшей ГДР отказываются принимать беженцев с Украины

СМИ: города в бывшей ГДР отказываются принимать беженцев с Украины - РИА Новости, 09.10.2022

СМИ: города в бывшей ГДР отказываются принимать беженцев с Украины

Все большее число муниципалитетов в Центральной Германии на территории бывшей ГДР достигают предела своих возможностей по приему беженцев с Украины и отказывают РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T03:49

2022-10-09T03:49

2022-10-09T09:37

в мире

украина

германия

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Все большее число муниципалитетов в Центральной Германии на территории бывшей ГДР достигают предела своих возможностей по приему беженцев с Украины и отказывают в приеме новых переселенцев, сообщает телерадиокомпания MDR.В администрации городов Магдебург, Гера и Галле объявили, что больше не будут принимать украинцев, власти Эрфурта и Хемница также вряд ли смогут принимать новых беженцев, так как "близки к пределу"."В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев. Многое напоминает ситуацию 2015 года (миграционный кризис. – Прим. ред.)", — отмечает телерадиокомпания.По данным Немецкого союза городов и общин, в муниципалитетах сложилась напряженная ситуация, поскольку им приходится принимать слишком много людей. По словам исполнительного директора союза Герда Ландсберга, все больше и больше муниципалитетов сообщают о том, что они "достигли предела своих возможностей".Ранее руководители 23 муниципалитетов в федеральной земле Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221008/zhile-1822401697.html

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в мире, украина, германия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев