https://ria.ru/20221008/zayavleniya-1822505026.html

Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания в Тамани

Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания в Тамани - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания в Тамани

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов сделают заявления после совещания в Тамани по вопросу ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:13

2022-10-08T18:13

2022-10-08T18:28

тамань (станица)

чп на крымском мосту

сергей аксенов (политик)

марат хуснуллин

россия

республика крым

олег крючков

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов сделают заявления после совещания в Тамани по вопросу ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Немного подождем, (глава Крыма) Сергей Аксенов с (вице-премьером РФ) Маратом Хуснуллиным будут проводить совещание на таманском берегу, будет заявление", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

тамань (станица)

россия

республика крым

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тамань (станица), чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, россия, республика крым, олег крючков