https://ria.ru/20221008/zayavleniya-1822505026.html
Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания в Тамани
Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания в Тамани - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания в Тамани
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов сделают заявления после совещания в Тамани по вопросу ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:13
2022-10-08T18:13
2022-10-08T18:28
тамань (станица)
чп на крымском мосту
сергей аксенов (политик)
марат хуснуллин
россия
республика крым
олег крючков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов сделают заявления после совещания в Тамани по вопросу ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Немного подождем, (глава Крыма) Сергей Аксенов с (вице-премьером РФ) Маратом Хуснуллиным будут проводить совещание на таманском берегу, будет заявление", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".
https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html
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тамань (станица), чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, россия, республика крым, олег крючков
Тамань (станица), ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик), Марат Хуснуллин, Россия, Республика Крым, Олег Крючков
18:13 08.10.2022 (обновлено: 18:28 08.10.2022)
Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания в Тамани
Аксенов и Хуснуллин выступят с заявлениями после совещания по ЧП на Крымском мосту